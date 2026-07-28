Secretaría de Buen Gobierno alerta por casos de suplantación de identidad institucional

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta por casos donde se intenta extorsionar a particulares mediante el uso de documentos apócrifos en los que se suplanta la identidad institucional de esta dependencia, así como de la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez y del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.

La dependencia informó que identificaron que personas ajenas a la institución utilizan indebidamente nombres, cargos, logotipos y membretes gubernamentales para dar apariencia oficial a documentos falsos y hacer creer a particulares que existe una investigación o procedimiento en su contra, mismos que carecen de toda validez oficial y no corresponden a ningún procedimiento administrativo o de investigación iniciado por esta institución.

Se especificó que la Secretaría no autoriza ni reconoce solicitud alguna de pagos, depósitos, transferencias o alguna otra contraprestación para iniciar, suspender, agilizar o concluir procedimientos administrativos o de investigación.

Por ello el pronunciamiento destaca que “la secretaria Buenrostro y el subsecretario Encinas condenan y se deslindan categóricamente del uso indebido de sus nombres y cargos para la realización de actos ilícitos, incluyendo cualquier intento de fraude o extorsión”.

Así, se presentará las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes a fin de identificar y sancionar a las personas responsables y se exhorta a la ciudadanía a no realizar pagos ni atender requerimientos sustentados en documentos de esta naturaleza, así como a verificar cualquier comunicación atribuida a esta Secretaría exclusivamente a través de sus canales oficiales.