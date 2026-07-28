Banco del Bienestar recibe la máxima calificación crediticia de Fitch Ratings

Banco del Bienestar (Rogelio Morales Ponce)

Fitch Ratings ratificó las notas de riesgo contraparte de largoy corto plazo del Banco del Bienestar en escala nacional. La institución financiera de desarrollo mantuvo su calificación de largo plazo en ‘AAA(mex)’ y la de corto plazo en ‘F1+(mex)’.

Fitch Ratings reconoció que el Banco del Bienestar es la única vía oficial para entregar los apoyos económicos del Gobierno Federal.

La calificadora resaltó que la institución seguirá bancarizando y facilitando el ahorro a los sectores más vulnerables para impulsar la economía. Este trabajo se sostiene gracias a que el banco cubre 1,972 municipios mediante su red de 3,150 sucursales en zonas rurales o alejadas.