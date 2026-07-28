Emisión de vapor en la Refinería Olmeca fue controlada y no dejó personas lesionadas: Pemex

Refinería Olmeca Cuartoscuro (Isabel Mateos Hinojosa)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la emisión del vapor registrada en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, fue consecuencia de la evaporación de agua en un tanque de almacenamiento de producto caliente. Por ello, descartó riesgos mayores para las instalaciones y el personal.

Pemex aseguró que el evento fue atendido por trabajadores del complejo y no hubo presencia de fuego, explosiones ni humo negro, tampoco se reportaron personas lesionadas.

La compañía petrolera explicó que el incidente no estuvo relacionado con las operaciones de la Planta Combinada “Maya”, una de las áreas que integran el proceso de refinación.

El reporte se debe a que, días después de otro percance ocurrido en la misma refinería, cuando una fuga en una bomba de carga de crudo ocasionó un derrame menor de aceite y generó llamas y una columna de humo negro, situación que fue controlada por las brigadas de emergencia.

Por lo tanto, Pemex reiteró que mantiene un monitoreo permanente en la refinería y que aplica los protocolos establecidos para responder de manera oportuna a cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante su operación.

La Crónica de Hoy 2026