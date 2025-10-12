Se atienden afectaciones en carreteras tras torrenciales lluvias 

SICT tiende deslaves en red carretera federal La SICT reporta que se se han atendido 103 de 108 interrupciones en carreteras federales por deslaves y caída de árboles en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, resultado de las torrenciales lluvias de días pasados

Luego de las torrenciales lluvias registradas en los últimos días, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que se han contabilizado hasta el momento 108 interrupciones en la circulación por árboles caídos y deslaves en la Red Carretera Federal de los estados de: Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

Luego de intensas labores, se han logrado liberar 103 interrupciones y se mantienen trabajos en las cinco interrupciones restantes.

En este sentido, la dependencia encabezada por Jesús Esteva, enfatizó que por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la SICT se ha intensificado las labores tanto en la Red Carretera Federal como en caminos estatales y rurales afectados.

Con el apoyo de 317 ingenieros, técnicos y trabajadores, apoyados de 276 equipos de maquinaria pesada; los trabajos de remoción de tierra y rocas por derrumbes, caída de árboles, deslaves y crecida de ríos, se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales de las entidades mencionadas.

red carretera federal trabajadores de la SICT atienden la remoción de escombros en carreteras federales de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro

En el estado de Puebla –entidad que fue visitada este mediodía por la Jefa del Ejecutivo Federal-, la SICT reportó que se registraron 16 interrupciones, para lo cual se destinaron a 41 trabajadores con el apoyo de 23 equipos; la carretera Pachuca-Tuxpan en el km 127+140 resultó con afectaciones, así como a la altura del km 162+240. Se realizan trabajos de renivelación y bacheo.

También, mediante ingeniería hidráulica y terracería se atiende un derrumbe de talud en el km 2+500 lado derecho del tramo ramal El Mohón -Hueytamalco, en la carretera federal Teziutlán -Nautla, Ruta 129.

En el estado de Hidalgo se reportaron 24 interrupciones, en donde participan 63 trabajadores con el apoyo de 115 máquinas. Se atiende la carretera Real del Monte -Huasca y el tramo Cerro Colorado -Zacualtipán.

Asimismo, en Querétaro, se presentaron seis interrupciones las cuales fueron solucionadas en su mayoría. Laboran en las zonas afectadas 25 personas con igual número de maquinaria.

Se atendió el km 21 de la Carretera México 69 Jalpan -Río Verde y el km 147+900 de la Carretera México 120 San Juan del Río -Xilitla.

En San Luis Potosí, se presentaron siete interrupciones; se resolvieron incidencias a lo largo de un km y se trabaja en el tramo Xilitla -La Victoria y en Xilitla -Cuartillo Nuevo. Participan 25 trabajadores con 31 máquinas.

En Veracruz, fueron 55 interrupciones. Se cuenta con un estado de fuerza de 91 personas y 47 máquinas especializadas, en especial para realizar trabajos realizados para liberar el paso en los dos carriles en el tramo Orizaba -Zongolica, km 9+350 tras atender un derrumbe, así como en el km 25+100 ramal a San Joaquín y en el km 25+300 lado derecho.

En la carretera Ciudad Alemán -Sayula, tramo Río Jimba -Sayula, km.135+800, también se atiende un deslave.

Además, durante la madrugada de este domingo se abrieron a la circulación ambos lados de la carretera Ruta 131 Teziutlán -Perote, tramo Santa Cruz -Tlapacoyan, km 18+500.