Abinader sobre el no de Sheinbaum a su Cumbre de las Américas: “Como hizo ella ante el Nobel a Machado: no comentarios”

Cumbre de las Américas El presidente dominicano, Luis Abinader (EFE)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, prefirió no hacer “comentarios” directos sobre el anuncio de este lunes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre en el país caribeño, en aparente represalia por la no invitación a las tres dictaduras izquierdistas de la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el premio Nobel de la Paz y ella dijo: ‘No comentarios’”, dijo Abinader con sorna, en alusión al silencio de la mandataria mexicana, que no felicitó a la líder antichavista por luchar por la democracia en Venezuela y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos contra los opositores al régimen que preside Nicolás Maduro.

“No voy a asistir”

“No, no voy a asistir”, dijo tajante Sheinbaum en su conferencia diaria en el Palacio Nacional y agregó que su gobierno está analizando si habrá representación de México.

“En lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya ningún país, pero además en la circunstancia actual, no. Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (inundaciones por intensas lluvias en el centro del país que dejaron hasta ahora 64 muertos)”, añadió la mandataria.

Las tres D

El pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informó sobre la decisión del Gobierno de Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana.

“República Dominicana está comprometida con las tres ‘d’: diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas ”, apuntó Abinader, cuyo prestigio político ha crecido en el Hemisferio Occidental por liderar el crecimiento económico en la región.

Desde su llegada al poder en octubre de 2024, Sheinbaum ha realizado apenas cuatro viajes internacionales: la cumbre del G20 en Brasil en noviembre de 2024, la cumbre de la CELAC en Honduras en abril, la del G7 de Canadá en junio y un encuentro trilateral en Guatemala con el presidente, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en agosto.