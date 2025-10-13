Brasil se solidariza con México tras afectaciones por lluvias; pide acciones urgentes contra crisis climática

Acercamiento El presidente brasileño Lula da Silva y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la cumbre del G-20 de Río en julio (EFE)

El gobierno de Brasil se solidarizó con México este lunes tras las fuertes lluvias que han dejado hasta el momento 64 muertos y 65 desaparecidos y pidió “acciones urgentes” a la comunidad internacional para enfrentar la crisis climática.

El país indicó que “tomo conocimiento, con consternación”, de las lluvias que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, precisó el Ministerio de Exteriores en una nota.

Por eso, el gobierno de Lula da Silva expresó sus condolencias a las familias de las victimas, así como al Gobierno y pueblo de México, en especial a las comunidades afectadas “por estos desastres naturales”.

Además, recordó que “la crisis climática intensifica fenómenos extremos” meteorológicos y hace que desastres como el de México “sean cada vez más frecuentes, lo que refuerza la necesidad de acciones urgentes y concretadas por parte de la comunidad internacional”. (Con información de EFE)