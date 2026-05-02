Morena alista congreso nacional extraordinario para renovar dirigencia en medio de tensiones políticas

Dirigente saliente de Morena, Luisa María Alcalde

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se prepara para llevar a cabo su Congreso Nacional Extraerodinario este 3 de mayo, donde definirá cambios clave en su dirigencia nacional, en un momento político relevante tanto para el partido como en el escenario nacional.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, el encuentro se realizará en el World Trade Center de la Ciudad de México y tendrá como objetivo principal la renovación de la presidencia del partido, así como de la Secretaría de Finanzas. Esta decisión se da tras la salida de la actual dirigente, quien dejará el cargo para integrarse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

El Congreso Nacional Extrarodinario es considerado el máximo órgano de decisión de Morena, por lo que se espera la participación de consejeros, militantes y figuras relevantes del movimiento. En este espacio se votará la nueva dirigencia que estará al frende del partido hasta el año 2027, en un periodo clave rumbo a futuros procesos electorales.

Este proceso interno ocurre en un contexto político complejo, donde Morena busca consolidar su estructura y mantener la cohesión interna ante diversos desafíos. La renovación de liderazgos se presenta como una oportunidad para redefinir estrategias, fortalecer la organización territorial y dar continuidad al proyecto político que actualmente encabeza el partido en el gobierno federal.

Sin embargo, el desarrollo de este congreso no está exento de un entorno de tensión política. En días recientes, el partido ha enfrentado señalamientos y controversias derivadas de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado, lo que ha generado un clima de presión mediática y política.

En ese contexto, ha cobrado relevancia el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal a su cargo para facilitar investigaciones en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que han sido difundidas por autoridades estadounidenses.

Dichos señalamientos incluyen la presunta participación de funcionarios y trabajadores vinculados con estructuras delictivas, lo que ha intensificado el debate público sobre la relación entre política y crimen organizado en algunas regiones del país. A pesar de que Rocha Moya ha rechazado las acusaciones, el caso ha generado repercusiones dentro y fuera del partido.

Se advierte que este tipo de situaciones podría impactar en la percepción ciudadana sobre Morena, especialmente en un momento en que el partido busca renovar su dirigencia y fortalecer su imagen institucional.

En este escenario, el Congreso Nacional Extraordinario no solo representa un cambio administrativo, sino también un momento clave para que Morena defina su postura frente a los retos actuales, incluyendo la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Se prevé que durante el encuentro también se discutan líneas de acción política y se establezcan acuerdos que permitan al partido mantener su liderazgo en el país, frente a un entorno cada vez más competitivo y cuestionado.

Así, Morena llega a este proceso interno en medio de un panorama marcado por la reorganización interna y por un contexto de tensión derivado de investigaciones que involucran a actores políticos y presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que coloca a la nueva dirigencia ante el reto de fortalecer la credibilidad del partido.