Corte abre audiencias con organizaciones de defensa de personas con discapacidad por consulta

CDMX — En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrirá sus puertas a las organizaciones de defensa de personas con discapacidad para escuchar su interés presuntamente legítimo para que se garantice la consulta a este sector poblacional

Luego de una protesta la mañana de este lunes afuera de la sede del máximo tribunal del país contra el nuevo criterio para negar consultas a personas con discapacidad que iba a presentar la ministra Lenia Batres, el pleno de la SCJN, encabeza Hugo Aguilar Ortiz, se determinó que se realizarán audiencias públicas.

“Esta mañana estaba previsto abordar en el pleno de la Suprema Corte el nuevo criterio que sostendrá la SCJN para determinar procedente la invalidez de leyes por falta de consulta a personas con discapacidad.

Personas con discapacidad pertenecientes a distintas organizaciones de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz, solicitaron ser escuchadas antes de tomar una decisión.

“Me comprometí con sus representantes a transmitir al pleno esa solicitud, la cual fue aceptada en la sesión. Se ha determinado que hoy mismo estaremos emitiendo la convocatoria a una audiencia pública para escuchar a las organizaciones que deseen participar”, explicó la ministra.

Por primera vez, el pleno de ministros recibirá en audiencias públicas a representantes de organizaciones sociales.

El pasado martes el pleno de la SCJN inició el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de los derechos humanos de Michoacán, relativa a la consulta previa a personas con discapacidad.

Al intervenir sobre este asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que el derecho a la consulta resulta fundamental pues implica el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad para que ellas determinen cuál es la forma ideal de salvaguardar y garantizar sus derechos, para que les sea realmente funcional.

“Las personas con discapacidad constituyen grupos que históricamente han sido discriminadas e ignorados, por lo que es necesario consultarlos para conocer si las medidas legislativas constituyen, real y efectivamente, una que les beneficie, pero sobre todo “para escuchar nuevas aportaciones y opiniones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir las normas impugnadas”, subrayó Esquivel Mossa.

En ese sentido, recordó que los grupos defensores de las personas con discapacidad enarbolan como lema de su demanda de inclusión las frases: “Todo con nosotros, nada sin nosotros”, o más comúnmente, “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.

El tema se seguirá discutiendo el próximo lunes 13 de octubre en sesión del pleno.