Lotería Nacional dedica billete conmemorativo a la Armada de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional dedicado al Día de la Armada de México, durante la ceremonia por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizada este 23 de noviembre.

En el acto participaron el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quienes acompañaron a la mandataria en la presentación de la emisión que reconoce la trayectoria de la Armada y la labor de quienes protegen los mares y las costas del territorio nacional.

También estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Las Niñas y Niños Gritones de la Lotería Nacional participaron en la ceremonia con su tradicional porra, dedicada a los 201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar y al Día de la Armada de México.

Reconocer a las mujeres que sirven desde el mar

El billete presentado lleva el diseño “Una mujer me dijo: Sí puedes”, que forma parte del proyecto “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra”, impulsado por la iniciativa Di Lo Bueno de México.

La propuesta surgió de la colaboración entre la Secretaría de Marina-Armada de México y la Fundación SIMSA, con el propósito de reconocer a las mujeres que desempeñan labores al servicio del país desde distintos ámbitos: el mar, el aire y la tierra.

En total, la emisión contempla 20 diseños conmemorativos que reúnen este homenaje y la celebración del Día de la Armada de México. La serie busca llevar el reconocimiento a estas mujeres y el legado histórico de la institución a distintos puntos de la República.

Con esta colaboración, la Lotería Nacional y la Secretaría de Marina buscan difundir los valores relacionados con el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, además de reconocer a quienes resguardan el territorio marítimo mexicano.

Por su parte, Di Lo Bueno de México es una campaña de difusión cultural y proyección digital que promueve la identidad nacional, el patrimonio y las historias del país, así como sus valores, mediante la difusión de contenidos sobre México.

Lotería Nacional dedica billete conmemorativo a la Armada de México

Sorteo Superior repartirá 51 millones de pesos

El billete corresponde al Sorteo Superior número 2905, cuyo Premio Mayor será de 17 millones de pesos en dos series. La bolsa total repartible ascenderá a 51 millones de pesos en premios.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, a las 20:00 horas. Para esta edición se imprimieron dos millones 400 mil cachitos, que se encuentran disponibles con las y los billeteros, en puntos de venta autorizados, en el sitio miloteria.mx y mediante la aplicación MiLotería.

La transmisión del sorteo podrá seguirse a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.