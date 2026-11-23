Mujeres Bienestar 2026: requisitos para el registro y beneficios El Gobierno del Estado de México tiene un apoyo dedicado a las Mujeres de 18 a 59 años (Pexels, Gobierno de Edomex)

Antes de que termine el año, el Gobierno del Estado de México cuenta con una convocatoria abierta para las mujeres de 18 a 64 años en situación de pobreza y sin acceso a los servicios de salud, diferente al programa Mujeres Bienestar.

Conoce los detalles del programa, sus requisitos y dónde realizan su incorporación.

Mujeres Bienestar: ¿Cuáles son sus requisitos?

Este programa que forma parte del Gobierno del Edomex, está dedicado a las mujeres de 18 a 59 años que residan en el Estado de México que se encuentren en situación de pobreza y no tengan acceso al servicio de salud. Su principales requisitos son:

Acta de nacimiento, o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.

Comprobante de domicilio.

Formato Único de Bienestar (FUB) lleno y firmado, el cual se obtiene en el módulo o plataforma digital.

Lista de beneficios del programa Mujeres del Bienestar 2026

Mujeres Bienestar otorga el apoyo económico de $2,500 pesos bimestrales, además de seguros, asistencias médicas y descuentos especiales para la titular y su familia. Incluye:

Telefonía e internet para la persona beneficiaria.

Transporte con tarifa preferencial.

Rebajas del 5% al 50% en farmacias, artículos escolares, zapaterías, línea blanca, electrodomésticos, entre otros más.

También ofrece un seguro de vida para la mujer titular, su cónyuge e hijos, con una cobertura de $35 mil pesos, por cada uno, a la titular y a su pareja; mientras que la cobertura de hijos es de $15 mil pesos, limitado a personas de 2 a 25 años, solteros y que dependan económicamente de ella, asimismo, no tiene límite de hijos.

También cuenta con los servicios de:

Asistencia funeraria.

Servicio de salud: psicológicos, nutricional y dental.

Asistencia oftalmológica,

Asistencia legal.

Asistencia veterinaria.

Además de accesos a cursos en línea en centros de capacitación digital que otorgan certificación y diplomas que permiten el desarrollo personal, educativo y laboral de la persona beneficiaria.

Convocatoria abierta: Clínica de Salud Bienestar Contigo

Aunque la convocatoria de Mujeres Bienestar se encuentra cerrada, el Gobierno del Edomex cuenta con inscripciones abiertas al programa social Clínica de Salud Bienestar Contigo, dedicado a mujeres de 18 a 64 años en situación de pobreza y sin acceso al servicio de salud.

Los registros se realizan de manera presencia en módulos o Centros de Distribución (CEDIS), habilitado en los 125 municipios del estado. El horario de atención es del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 9:00 a 16:00 horas.

Tiene como beneficios: consultas médicas, estudios, medicamentos, lentes, cobertura extendida de salud y atención preventiva; este programa no incluye acceso económico. Los requisitos de inscripción son los mismo que el apoyo Mujeres del Bienestar.