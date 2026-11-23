Los más buscados Tras la caída del "Chapo" Isidro, esta es la lista de los más buscados en Estados Unidos. (Especial)

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, modificó la integración de la lista FBI Ten Most Wanted Fugitives, el registro de los diez prófugos considerados de mayor prioridad para la agencia estadounidense.

El presunto líder criminal fue detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales mexicanas apoyado por labores de inteligencia compartidas con Estados Unidos.

Tras su captura, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) actualizó oficialmente el expediente de Meza Flores para indicar que fue arrestado por autoridades mexicanas, por lo que dejó de formar parte de la lista de los diez fugitivos más buscados.

¿Quiénes integran ahora la lista de los 10 más buscados del FBI?

Con la salida de “El Chapo Isidro”, estos son los diez fugitivos que actualmente aparecen en la lista oficial del FBI:

Yulan Adonay Archaga Carías: Señalado como uno de los principales líderes de la pandilla MS-13 en Honduras. Es buscado por cargos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de cocaína y posesión de ametralladoras.

Ruja Ignatova: Conocida como la “Cryptoqueen”, es acusada de encabezar un esquema internacional de fraude vinculado con la criptomoneda OneCoin, considerado uno de los mayores fraudes financieros de la última década.

Omar Alexander Cárdenas: Es buscado por un homicidio ocurrido en 2019 en California y permanece prófugo desde que fue identificado como principal sospechoso.

Wilver Villegas-Palomino: Presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Las autoridades estadounidenses lo acusan de narcotráfico internacional y terrorismo.

Giovanni Vicente Mosquera Serrano: Identificado como presunto alto mando del Tren de Aragua. Es requerido por cargos relacionados con tráfico internacional de cocaína y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Trung Duc Lu: Es buscado por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hombres en Filadelfia en 2014.

Satinderjeet Singh: Acusado de pertenecer al grupo delictivo Lawrence Bishnoi, señalado por autoridades estadounidenses por homicidios, secuestros, extorsiones y delitos relacionados con armas y drogas.

Joseph Matos: Es buscado por el asesinato de un integrante de la Guardia Nacional de Estados Unidos ocurrido en Chicago en 2021.

A estos ocho prófugos se suman dos espacios que el FBI suele mantener en actualización permanente conforme incorpora nuevos casos de alta prioridad tras detenciones o capturas recientes.

La agencia no siempre anuncia de manera inmediata al sustituto de un fugitivo arrestado.

☝️ Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinabum expresó sus condolencias a los elementos durante las operaciones en Sinaloa el pasado fin de semana. “Nuestras condolencias, cariño, reconocimiento y admiración”, expresó la presidenta. 📹 Gobierno de México #Sheinbaum #Sinaloa #Defensa — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 23, 2026

¿Por qué buscaba el FBI al “Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores fue incorporado a la lista del FBI en febrero de 2025.

Las autoridades estadounidenses lo identificaban como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, además de atribuirle delitos como secuestro, extorsión y homicidio.

El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

Después de su detención, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que existe una solicitud de extradición, mientras que las autoridades mexicanas informaron que el presunto capo enfrentará primero el proceso judicial correspondiente en México.

¿Qué es la lista de los 10 más buscados del FBI?

La FBI Ten Most Wanted Fugitives fue creada en 1950 para concentrar la búsqueda de prófugos considerados especialmente peligrosos o cuya captura representa una prioridad para las autoridades estadounidenses.

La selección incluye personas acusadas de homicidio, terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, fraude y otros delitos federales de alto impacto.

Cuando alguno de los integrantes es detenido, fallece o deja de cumplir los criterios establecidos por la agencia, el FBI actualiza la lista e incorpora a un nuevo fugitivo conforme a sus investigaciones.