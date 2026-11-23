Consulta y descarga en línea de la boleta de calificaciones de la SEP. Imagen representativa generada con IA. (Gemini)

La Secretaría de Educación Pública inició este lunes 23 de noviembre la primera entrega de boletas de calificaciones del ciclo escolar 2026-2027, correspondiente a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con el calendario escolar oficial, se podrán conocer los resultados académicos del primer periodo de evaluación del 23 al 26 de noviembre de 2026.

Para facilitar este proceso, la SEP cuenta con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), plataforma que permite consultar las calificaciones mediante el CURP del estudiante.

¿Cómo consultar la boleta de calificaciones SEP 2026 con la CURP?

Para realizar la consulta, las madres, padres de familia o tutores deberán ingresar al portal oficial del SIGED, para después localizar el apartado de consulta del alumnado y una vez hecho esto, escribir la CURP del estudiante en cuestión.

Al dar al botón de búsqueda, debería aparecer la información del alumno, en donde se podrán ver los resultados del ciclo escolar 2026-2027, que incluyen calificaciones, promedio y datos escolares.

Para obtener una copia digital de la boleta de evaluación en formato PDF, se deberá utilizar la plataforma de control escolar correspondiente a la entidad federativa donde estudia el alumno.

En el caso de la CDMX, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México dispone de un portal para consultar y descargar las boletas oficiales de estudiantes de educación básica que puede encontrarse como www.controlescolar.aefcm.gob.mx. El procedimiento será el mismo al antes mencionado, utilizando la CURP para localizar la información del estudiante.

¿Cuándo estarán disponibles las calificaciones del primer trimestre de la SEP?

Según el calendario oficial de la SEP, la primera comunicación de resultados de evaluación se realizará del lunes 23 al jueves 26 de noviembre. Durante este periodo, las escuelas de educación básica informarán sobre el desempeño académico de los estudiantes.