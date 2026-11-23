Registro para créditos de FONDESO con 0% de interés en la CDMX. Imagen generada con IA. (Gemini)

El Gobierno de la CDMX anunció créditos de hasta 100 mil pesos sin intereses para personas emprendedoras y propietarias de pequeños negocios, mediante el Fondo para el Desarrollo Social, FONDESO.

Este lunes 23 de noviembre se publicaron modificaciones a las reglas de operación del FONDESO, que establecen una tasa de interés del 0% para nuevos financiamientos de entre 10 mil y 100 mil pesos, a partir del martes 24 de noviembre.

¿Quiénes pueden solicitar los créditos de hasta 100 mil pesos del FONDESO?

El programa Xitopehua o Empuja está dirigido a personas físicas y morales que desarrollen actividades productivas o cuenten con negocios establecidos en la CDMX, especialmente aquellas que enfrentan dificultades para obtener financiamiento mediante instituciones bancarias tradicionales.

Entre los sectores prioritarios se encuentran las mujeres emprendedoras, los jóvenes mayores de edad, las personas adultas mayores y las personas propietarias de nanoempresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Para solicitar el financiamiento, las personas físicas deberán acreditar su residencia en la capital, mientras que las empresas deberán contar con actividad económica y domicilio correspondiente en la Ciudad de México, de acuerdo con los criterios establecidos por FONDESO.

¿Cuánto dinero presta FONDESO y cuánto tiempo hay para pagarlo?

El programa contempla financiamientos de 10 mil a 100 mil pesos, distribuidos en tres rangos de acuerdo con las necesidades de cada negocio y la evaluación realizada por el organismo.

Para los créditos de 10 mil a 30 mil pesos, el plazo de pago es de hasta 12 meses (un año). Para los de 30 mil 1 a 70 mil pesos, es de hasta 24 meses (dos años). Finalmente, para los de 70 mil 1 a 100 mil pesos, el plazo es de hasta 36 meses (tres años).

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito FONDESO en CDMX?

Los interesados deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía, CURP certificada y un comprobante de domicilio en la CDMX. Después, deberán llenar la solicitud de crédito, presentar un proyecto de negocio en el que se explique la actividad productiva y el destino del financiamiento.

Entre los requisitos adicionales se encuentra un comprobante de domicilio del negocio con una antigüedad no mayor a tres meses y la Constancia de Situación Fiscal, expedida durante los últimos seis meses, cuando corresponda. Finalmente, los solicitantes deberán proporcionar un correo electrónico y un número telefónico para darle seguimiento al trámite.