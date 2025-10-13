FDA otorga aprobación acelerada para terapia oral para cáncer de pulmón avanzado 

Nueva terapia para cáncer de pulmón La FDA, otorgó la aprobación acelerada a zongertinib, la primera terapia oral dirigida para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas

El cáncer de pulmón cobra más vidas que cualquier otro tipo de cáncer, y se prevé que su incidencia aumente hasta superar los 3 millones de casos en todo el mundo en los próximos 15 años, hacia el 2040.

De los diferentes tipos de cáncer en este importante órgano, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más frecuente, siendo uno de los principales problemas, que ante la falta de síntomas y/o a los diagnósticos erróneos, la mayoría de los pacientes con este tipo de cáncer son diagnosticados en estadios III o IV.

Esto quiere decir, que las personas quienes padecen este tipo de cáncer de pulmón, se enteran de su enfermedad, cuando el cáncer ya ha hecho metástasis localmente o en otros órganos.

La tasa de supervivencia estimada a 5 años ha sido históricamente inferior al 10% para la enfermedad metastásica, en tanto que las personas que viven con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado pueden experimentar un impacto físico, psicológico y emocional en su vida diaria.

Ante tal panorama, Boehringer Ingelheim, resaltó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó la aprobación acelerada a zongertinib -a dicha farmacéutica-, que se trata de un inhibidor de la quinasa (enzima clave en la regulación de la progresión celular).

Se trata de la primera terapia oral dirigida para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamoso irresecable o metastásico avanzado con mutación HER2 en el dominio de la tirosina quinasa (TKD), y que hayan sido previamente tratados.

Se resaltó que los beneficios del fármaco, zongertinib demostró una tasa de respuesta positiva en el 75 % de los pacientes que habían recibido quimioterapia previa con platino, con una duración de respuesta mayor a 6 meses en más de la mitad de los pacientes.

Es importante mencionar que las mutaciones de HER2 se producen entre el 2 al 4% de los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) y se asocian a un pobre pronóstico y a una mayor incidencia de metástasis cerebrales, aunado al hecho de que las alteraciones del gen HER2 desencadenan una proliferación celular descontrolada, inhiben la muerte celular y favorecen el crecimiento y la diseminación del tumor.

Las pruebas exhaustivas de biomarcadores mediante secuenciación de nueva generación, determinan si el paciente es candidato al tratamiento con zongertinib mediante la identificación del NSCLC avanzado con mutación HER2.1,5

Asimismo, Zongertinib es un inhibidor que inhibe selectivamente la mutación HER2. Ante ello, este tratamiento de administración oral fue integrado en el Programa de Aprobación Acelerada de la FDA, después de obtener la Revisión Prioritaria y la Designación de Terapia Innovadora, además de que el tratamiento se sigue evaluando en ensayos en curso en una serie de tumores sólidos avanzados con alteraciones de HER2.

El doctor John Heymach, catedrático de Oncología Médica Torácica, Cabeza y Cuello del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas e investigador coordinador del ensayo Beamion-LUNG 1, enfatizó que con la aprobación de zongertinib, se dispone de una opción de tratamiento eficaz, dirigido y administrado por vía oral para pacientes con el tipo de cáncer de pulmón mencionado.

Sostuvo que no solo produce una respuesta duradera sino que tiene un perfil de seguridad manejable, en una población de pacientes en la que actualmente las opciones de tratamiento son limitadas “esta aprobación representa un avance significativo en la atención oncológica ”, declaró

A su vez, Shashank Deshpande, Presidente del Consejo de Administración y Director de Human Pharma de Boehringer Ingelheim, externó su beneplácito de presentar esta nueva alternativa terapeútica, zongertinib, “que ofrecerá mejoras significativas a esta población de pacientes cuyo pronóstico es especialmente desfavorable”.