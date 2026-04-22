Agentes de la CIA han participado en tres operativos en Chihuahua, reporta Los Angeles Times. ( FGE de Chihuahua)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al gobierno de Estados Unidos esclarecer los motivos por los cuales el Ejecutivo no fue notificado sobre la participación de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano durante el operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el estado de Chihuahua el pasado domingo.

De acuerdo con el reporte de Los Angeles Times, se trataría de la tercera participación de agentes de la CIA en México en lo que va de 2026.

Al respecto del operativo encubierto que fue evidenciado por un accidente carretero, la mandataria mexicana afirmó que en las instancias ejecutivas y federales del Estado mexicano “desconocían la participación de individuos que no eran ciudadanos mexicanos ni miembros de los organismos de seguridad del estado de Chihuahua, sino que se trataba de extranjeros involucrados en esta operación”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Los Angeles Times: agentes de la CIA han participado en tres operativos en Chihuahua

De acuerdo con fuentes de Los Angeles Times, el periódico más relevante del oeste de Estados Unidos, “esta redada supone al menos la tercera vez este año que agentes de la CIA se unen a funcionarios del estado de Chihuahua”, reportó el diario en la nota La guerra entre cárteles da un giro sorprendente al revelarse la implicación de la CIA en México.

Además, según informaron fuentes familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos con Los Angeles Times, en la redada en la que participaron cuatro agentes de la CIA en territorio mexicano, estos vistieron uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con funcionarios mexicanos.

Por su parte, Claudia Sheinbaum expresó que “no puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo”, enfatizando que “cualquier relación con el gobierno de Estados Unidos” —especialmente en lo que respecta a la seguridad— debe canalizarse a través del gobierno federal de México, concretamente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum anuncia reunión con la gobernadora de Chihuahua para esclarecer presencia de elementos de la CIA en territorio mexicano

Durante conferencia de prensa este miércoles 22 de abril, la mandataria mexicana anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llevará a cabo una reunión con la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, para esclarecer por qué ni el Ejecutivo ni la Secretaría de la Defensa Nacional fueron notificados sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en el operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas en la entidad.

Sheinbaum informó que se realizan investigaciones para determinar si el hecho violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Finalmente, la presidenta subrayó que no puede haber colaboración de un gobierno estatal en materia de seguridad con elementos armados o de inteligencia extranjeros en territorio mexicano.