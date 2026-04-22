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Ana Cristina Arteaga, directora del instituto encabeza 39 Reunión Anual que convoca a profesionales de la salud para dialogar de innovación, derechos y atención perinatal de calidad 

INPer: que la excelencia médica llegue a cada rincón de México

Por Cecilia Higuera Albarrán
39 Reunión Anual del INPer La directora general del INPer, Ana Cristina Arteaga, inauguró los trabajos de la 39 Reunión Anual, la cual convoca a profesionales de la salud para dialogar de innovación, derechos y atención perinatal de calidad, enfocado a fortalecer la atención materno-fetal

La directora general del Instituto Nacional de Perinatología, Ana Cristina Arteaga Gómez, aseveró que el propósito fundamental del instituto a su cargo “consiste en que la excelencia médica del INPer llegue a cada rincón de México”.

Para ello se fortalece la capacitación de primer nivel, “para fortalecer la atención médica en las etapas gestacional, neonatal y postreproductiva, garantizando un enfoque en los derechos humanos de nuestras pacientes”.

Así lo estableció al encabezar la inauguración de la 39° Reunión Anual, del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, que es el evento científico más relevante del país dedicado a la salud del binomio madre-hijo.

Dicho encuentro de profesionales de la salud concluirá el próximo día 24 del mes en curso, en el cual se conjunta el talento y conocimiento actualizado, por lo que invitó a las y los asistentes a aprovechar el intercambio de experiencias y saberes, en el que, enfatizó, el objetivo mutuo son las pacientes.

En el encuentro, el cual se realiza en modalidad híbrida, presencial y virtual, especialistas nacionales e internacionales se reúnen para presentar los avances más relevantes en la atención médica para las mujeres embarazadas y las y los recién nacidos en México.

Bajo el lema “Salud Perinatal: Innovación, Derechos y Atención de Calidad”, la reunión de este año pone el foco en cómo la tecnología y la calidez humana deben trabajar juntas para salvar vidas.

Entre los temas que se abordarán están los nuevos protocolos para prevenir complicaciones durante el embarazo y el parto, una prioridad de salud pública en el país; además se analizará cómo el uso de inteligencia artificial y los diagnósticos avanzados están permitiendo detectar enfermedades antes del nacimiento.

El programa destaca la importancia de un trato digno y respetuoso, garantizando que cada mujer sea protagonista de su proceso de salud.

También se abordarán temas como: avances en cirugía fetal y medicina materno-fetal, retos en la atención de la paciente obstétrica con comorbilidades, atención de calidad con enfoque multidisciplinario, y derechos sexuales y reproductivos.

Las y los interesados en conocer más información sobre el programa y actividades, pueden entrar al sitio oficial: inper.mx o registrarse en perinato.org.mx/sirec.

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