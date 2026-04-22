INPer: que la excelencia médica llegue a cada rincón de México

39 Reunión Anual del INPer La directora general del INPer, Ana Cristina Arteaga, inauguró los trabajos de la 39 Reunión Anual, la cual convoca a profesionales de la salud para dialogar de innovación, derechos y atención perinatal de calidad, enfocado a fortalecer la atención materno-fetal

La directora general del Instituto Nacional de Perinatología, Ana Cristina Arteaga Gómez, aseveró que el propósito fundamental del instituto a su cargo “consiste en que la excelencia médica del INPer llegue a cada rincón de México”.

Para ello se fortalece la capacitación de primer nivel, “para fortalecer la atención médica en las etapas gestacional, neonatal y postreproductiva, garantizando un enfoque en los derechos humanos de nuestras pacientes”.

Así lo estableció al encabezar la inauguración de la 39° Reunión Anual, del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, que es el evento científico más relevante del país dedicado a la salud del binomio madre-hijo.

Dicho encuentro de profesionales de la salud concluirá el próximo día 24 del mes en curso, en el cual se conjunta el talento y conocimiento actualizado, por lo que invitó a las y los asistentes a aprovechar el intercambio de experiencias y saberes, en el que, enfatizó, el objetivo mutuo son las pacientes.

En el encuentro, el cual se realiza en modalidad híbrida, presencial y virtual, especialistas nacionales e internacionales se reúnen para presentar los avances más relevantes en la atención médica para las mujeres embarazadas y las y los recién nacidos en México.

Bajo el lema “Salud Perinatal: Innovación, Derechos y Atención de Calidad”, la reunión de este año pone el foco en cómo la tecnología y la calidez humana deben trabajar juntas para salvar vidas.

Entre los temas que se abordarán están los nuevos protocolos para prevenir complicaciones durante el embarazo y el parto, una prioridad de salud pública en el país; además se analizará cómo el uso de inteligencia artificial y los diagnósticos avanzados están permitiendo detectar enfermedades antes del nacimiento.

El programa destaca la importancia de un trato digno y respetuoso, garantizando que cada mujer sea protagonista de su proceso de salud.

También se abordarán temas como: avances en cirugía fetal y medicina materno-fetal, retos en la atención de la paciente obstétrica con comorbilidades, atención de calidad con enfoque multidisciplinario, y derechos sexuales y reproductivos.

Las y los interesados en conocer más información sobre el programa y actividades, pueden entrar al sitio oficial: inper.mx o registrarse en perinato.org.mx/sirec.