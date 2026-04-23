SICT emprende cruzada para lograr licencias federales sin amiguismo ni corrupción

Entrevista Sonia Edith Jiménez, directora de Medicina Preventiva en el Transporte de la SICT. (Alberto Roa, Adrián Contreras)

El gobierno federal no contempla la desaparición del programa de “Terceros Autorizados” para la aplicación de exámenes físicos, psicológicos y toxicológicos a operadores del transporte de carga, aseguró en charla con este diario Sonia Edith Jiménez Hernández, titular de la Dirección General de Prevención y Medicina Preventiva en el Transporte de la SICT.

En los últimos días Crónica ventiló diversas irregularidades, como la obtención del “Apto médico” por medio de “moches”, sin la necesidad de presentarse a la revisión. Este reportero vivió de manera directa la experiencia: a distancia, recibió el aval y después la licencia.

Venta de exámenes, manipulación de resultados y uso ilegal de cédulas profesionales están entre las anomalías detectadas desde hace varios años. Sin embargo, Jiménez, abogada de profesión y quien suma sólo siete meses en el puesto, pretende dar una “nueva cara” al sistema, erradicar el amiguismo y la corrupción, bajo un renovado marco normativo.

Alista un nuevo Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, el cual se encuentra ya en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

A la par, dijo, ha iniciado una “limpia” entre los médicos autorizados y, hasta ahora, en 19 casos se ha invalidado el permiso.

“Cuando tomamos el área vimos que el usuario no era atendido en buenas condiciones, establecimos un área de atención para que las citas ya no fueran a través de gestores, más bien utilizar nuevos modelos y tecnología. También impulsamos las llamadas jornadas de medicina, que dan facilidades al usuario: pueden traer sus constancias médicas de laboratorios certificados y las validamos, para obtener el apto. Otra acción es la medicina itinerante, ir a diversos lugares y atender de forma directa”, señaló.

“Desde que llegamos también fortalecimos el trabajo de revisión: instalaciones, insumos, práctica médica, empezamos a tener datos de que algunos médicos estaban al margen de la norma. Las revisiones son obligatorias, periódicas y continuas, no sólo físicas, en los consultorios, sino la revisión de los expedientes, que tenemos digitalizados. Desde febrero detectamos irregularidades, y la conclusión jurídica ha sido no continuar con esas autorizaciones”.

¿Cuántos médicos autorizados están registrados en la Secretaría?

Son 63. No estamos en contra de los Terceros, ni generalizamos: quien cumpla la norma, quien realice los exámenes de forma homologada, adelante, pero quien incumpla, ya no tendrá autorización.

¿Cuántos médicos con actuar irregular han detectado?

Traemos 19. La meta es revisar este año al 100 por ciento de los médicos.

¿A estos 19 ya no se les renovará?

Ya se les notificó que no, pero el proceso de revisión sigue. Si en la verificación detectamos más, tomaremos acciones.

Pese a lo denunciado, ¿el programa continuará?

Por supuesto que sí, pero lo vamos a fortalecer normativamente. Quienes cumplan, van a seguir. Vamos a entrar a una nueva relación con los médicos. Si quitáramos a los Terceros, nosotros tendríamos un problema en términos de atención.

¿La Secretaría no puede absorber esta labor?

Sí puede, pero el modelo que se ha diseñado desde 2018 es gradual, no es eliminar a los Terceros y que todo el servicio se dé a través de las unidades de la Secretaría. El asunto es darle alternativas a los usuarios. Están los Terceros, pero también nuestras jornadas médicas, un programa piloto que iniciamos en las instalaciones de la Ciudad de México, en Bombas, hoy estamos en Toluca, iremos a Guadalajara, Monterrey. Estamos simplificando los procesos.

Decía que desde 2018 hay un modelo, pero López Obrador sí erradicó a los Terceros, luego volvieron porque la Secretaría no podía con el trabajo.

No pretendemos aniquilar a nadie, sino construir una relación de responsabilidad, que la normativa se cumpla. Las revisiones se harán de manera correcta, si se violan procedimientos administrativos, tendríamos problemas.

Se sabe que la mayoría de los médicos autorizados eran amigos, cuates de los anteriores directores del área, ¿van a continuar estos amigos?

Es un tema delicado, pero no tenemos temor de hacer nuestro trabajo, la encomienda es transparentar el servicio, no tenemos intereses personales, yo llegué a salvar vidas.

¿Tiene indicios de que alguno de los funcionarios de la Dirección reciba mordidas para facilitar el proceso?

No, pero el reportaje de Crónica nos ayuda. Quien esté fuera de la norma, no tiene cabida.

¿Los funcionarios también están a revisión?

Sí, están a revisión, todos estamos sujetos a una ley de servidores públicos, no tendremos temor de aplicar la norma.

Hay testimonios en torno al desmantelamiento de las unidades médicas de la Secretaría, falta de insumos…

Las unidades cuentan con insumos, se puede realizar el examen.

¿No requieren presupuesto?

Con el presupuesto que se está ejerciendo podemos realizar el trabajo.

¿A cuánto asciende el presupuesto?

Trece millones.

¿Es suficiente para implementar un programa controlado y verificado por la Secretaría?

Estamos trabajando en las alternativas, no sólo es cuestión de presupuesto, es la correcta utilización de los recursos. ¿Necesitamos más? Claro que sí, pero en su momento lo gestionaremos, no nos estamos deteniendo, vamos a consolidar las unidades.

La intención de Jiménez Hernández de fulminar la corrupción y dar certeza sobre el estado psicofísico y toxicológico de conductores, pareciera genuina.

“Estamos desarrollando todo un andamiaje institucional para tener herramientas y un correcto control de los actores: médicos, unidades, vamos a darle una nueva cara a Medicina del Transporte”.

¿Nuevas normas?

El Reglamento del Servicio de Medicina es fundamental, hablamos de un nuevo Reglamento, que ya está en la Consejería Jurídica (de Presidencia) y, a partir de ese documento, tendremos nuevos lineamientos sobre Terceros y blindaremos nuestra base de datos. Habrá un acercamiento con los médicos y contemplamos convenios con universidades para la capacitación.

La funcionaria pidió a los operadores acercarse a la institución. Se instaló una mesa de ayuda en la Unidad Médica Bombas (al sur de la CDMX), a cargo de la doctora Alondra Morales, también presente en la entrevista reporteril.

“Entendemos la situación del usuario en cuanto a datos personales y trámites. No necesitan un gestor, estamos nosotros”, apuntó la abogada.

En cuanto al médico Carlos Godoy Fontes, quien declaró “apto” a este reportero para conducir pipas y tráileres, adelantó su cese. Ya se le habían encontrado anomalías de manera previa. La constancia de aptitud física y mental con la cual se expidió la licencia a favor del periodista, también será anulada.