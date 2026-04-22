Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cambia la forma de pago e intereses durante el paro? Continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad; conoce qué pasa con los pagos de tus empeños

Tras más de seis meses de huelga en el Nacional Monte de Piedad, la institución ha brindado nueva información sobre el estado de los artículos empeñados y sus formas de pago.

Con el fin de evitar que los clientes caigan en fraudes, el Monte de Piedad informó que las formas de pago continúan siendo las mismas que las establecidas en el contrato inicial.

Por lo tanto, si recibes un mensaje en donde se te solicite depositar a una cuenta diferente o con otros datos bancarios bajo el argumento de un cambio reciente, se podría tratar de una estafa.

Ante esto, el Nacional Monte de Piedad recomienda a quienes mantengan un empeño con esta institución financiera que verifiquen que toda la información que reciban provenga de sus medios oficiales de comunicación, o bien, que se contacten con el Centro de Atención a Clientes.

¿Siguen corriendo los intereses si el Monte de Piedad está en paro?

Por otra parte, el Nacional Monte de Piedad informó que los intereses continuarán creciendo en caso de que se solicite la opción de “extender la fecha de comercialización”.

Mientras que, en el supuesto de que se haga el pago de desempeño, no se realizará el cobro de la comisión por custodia.

¿Cómo y dónde realizar tus pagos de refrendo y desempeño?

De acuerdo con lo informado por el Nacional Monte de Piedad, debido a la huelga que se mantiene en sus instalaciones, actualmente los pagos de tus empeños únicamente pueden realizarse en línea, a través de estas formas:

Mi Monte App: Solo tienes que descargar su aplicación y en el apartado de “empeños” podrás realizar tus pagos.

Solo tienes que descargar su aplicación y en el apartado de “empeños” podrás realizar tus pagos. Mi Monte Web: También puedes pagar desde la página web del Monte de Piedad en el apartado de “Boletas próximas a vencer/vencidas”, ingresando tus datos bancarios para que se realice el pago.

También puedes pagar desde la página web del Monte de Piedad en el apartado de “Boletas próximas a vencer/vencidas”, ingresando tus datos bancarios para que se realice el pago. BancaNet de Banamex: Si eres cliente de Banamex, podrás realizar el pago de tu empeño desde la aplicación BancaNet, mediante la opción de “pagos” y “servicios”.

Si eres cliente de Banamex, podrás realizar el pago de tu empeño desde la aplicación BancaNet, mediante la opción de “pagos” y “servicios”. Transferencia vía SPEI: En caso de que no te sientas cómodo ingresando los datos de tu tarjeta, también podrás realizar una transferencia; los datos de pago puedes obtenerlos desde Mi Monte Web.

¿Qué pasa con mis empeños durante la huelga en el Monte de Piedad?

Asimismo, el Nacional Monte de Piedad ha informado que tus artículos empeñados permanecen bajo resguardo en bóvedas con protocolos de seguridad dentro de las instalaciones, por lo que no corren ningún riesgo.