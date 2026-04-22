Gobierno Federal y sector gasolinero acuerdan mantener precio del diésel en 28 pesos por litro

Tope de 28 pesos por litro de diésel

En la reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con las secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y de la Guardia Nacional, así como con empresarios del sector, se acordó la implementación de acciones adicionales que permitan continuar con reducciones en el precio del litro de diésel.

Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa el Gobierno Federal para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo.

Por su parte, el Gobierno de México mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y trabaja en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos. Además, continuarán las medidas de agilización de trámites y soluciones administrativas, se continuará reforzando la seguridad y mejorando las cadenas logísticas de suministro de combustibles.