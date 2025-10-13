Y a todo esto… ¿quién es el dueño de Galerías el Triunfo y cuál es su historia?

Sucursal de Galerías El Triunfo Especial

Seguramente alguna vez has comprado algo en una tienda de Galerías el Triunfo, o quizá hay una cerca de tu casa o al menos sabes de la existencia de estos almacenes o enormes ‘showrooms’, cuya historia es bastante peculiar, ya que, el negocio fue inicialmente una papelería instalada en la calle de 16 de septiembre en el Centro Histórico por allá de 1989.

Fermín Iribarren Inda es el empresario español detrás de esta cadena de almacenes con presencia en varios estados de México. Aunque él y su equipo mantienen un perfil bajo, su nombre ha cobrado relevancia mediática por su rol en el comercio y por algunas actividades altruistas ligadas a su negocio.

De acuerdo con el sitio web de la empresa, Galerías El Triunfo, fundada en 1980 en Mérida y ofrece mobiliario, artículos decorativos, esculturas y piezas de arte que atraen tanto a clientes particulares como decoradores, escenógrafos y empresas de ambientación.

Iribarren Inda dirige este negocio desde fuera del reflector público, y en sus apariciones mediáticas tiende a destacar donaciones y actividades de responsabilidad social realizadas por la empresa.

Por ejemplo, el empresario y su director comercial, David Mustri Alfie, han colaborado con fundaciones en donativos: en 2022, participaron en la remodelación de una casa hogar llamada Villa Sarita, destinada a atender personas con VIH/SIDA.

Además, son mencionados en iniciativas locales de apoyo infantil y proyectos sociales como la fundación Michou y Mau, asociación dedicada a apoyar niños que han sufrido accidentes por quemadura, o Corazones Mágicos, para quienes han sufrido violencia sexual, en las que han contribuido con campañas educativas o de prevención.

Actualmente, existen más de 45 sucursales de Galerías El Triunfo en todo el país, y la mercancía siempre rota en cada una de ellas, por lo que siempre hay una gran variedad de artículos en cada tienda.

En 2022, Galerías El Triunfo sufrió el incendio de su sucursal ubicada en la Avenida San Jerónimo, en la Alcaldía Benito Juárez, poco después del medio día. Minutos después, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de los hechos y alrededor de las 14:30 pudieron controlar las llamas y extinguir el incendio.