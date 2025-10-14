Chihuahua logra frenar el brote de sarampión gracias a la vacunación

Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que el número de casos de sarampión en Chihuahua ha disminuido de manera significativa, al punto de registrar días sin nuevos reportes, gracias al avance del programa nacional de vacunación implementado por el Gobierno federal.

El funcionario detalló que en el estado de Chihuahua se han aplicado más de un millón de vacunas, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 10 millones de dosis.

“En Chihuahua ya hemos tenido días en donde no se reportan casos. Todavía no podemos cantar victoria, pero se está avanzando”, declaró Kershenobich, quien destacó la importancia de continuar con las jornadas de inmunización para lograr contener por completo el brote.

El titular de Salud explicó que actualmente 14 estados del país ya cumplieron los dos periodos de vigilancia sin nuevos contagios, lo que representa un avance importante en el control de la enfermedad.

Sin embargo, señaló que Jalisco y Guerrero aún presentan casos activos, aunque en números menores y bajo vigilancia sanitaria. En el caso de Guerrero, los contagios se concentran principalmente en la zona de la cierra, mientras que en Jalisco existe una dispersión más amplia, pero con tendencia a la baja.

“La buena noticia es que Chihuahua ha mejorado notablemente. Seguimos vacunando cada vez más y tratando de contener el brote en todo el país”, agregó el secretario.

Kershenobich reiteró que la vacunación masiva ha sido clave para detener la propagación del virus y aseguró que el objetivo es alcanzar a todas las comunidades donde aún existen riesgos de contagio. “La estrategia continúa hasta llegar a todos los rincones. No ha desaparecido por completo, pero vamos en el camino correcto”, concluyó.