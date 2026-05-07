Sheinbaum publica decreto de Carlos I de España sobre las “atrocidades” de Hernán Cortés

Sheinbaum arremete contra defensores de la conquista en México (Isaac Esquivel/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves un edicto del rey Carlos I, fechado en la ciudad de Valladolid en 1548, en el que, a su juicio, se hablaba de las “atrocidades” de Hernán Cortés, en plena polémica por la reivindicación del conquistador por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de visita en el país.

“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy”, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal en un breve mensaje en sus redes sociales.

Igualmente, adjuntó fotografías de dicho decreto real de la época colonial, en el que el Consejo Real de Indias ordenaba poner en libertad a “todos los indios que el Marqués del Valle (Hernán Cortés) hizo esclavos en Las Indias”, en referencia a los territorios americanos conquistados por España.

Sheinbaum comunicó esto después de defender que en México hay libertad y democracia, tras las declaraciones de Ayuso en su visita en el país, a la vez que volvió a arremeter contra los defensores de la conquista española en México.

“Tan hay democracia que pudo venir a decir lo que ella quiso decir. Hay libertad, hay democracia. Aquí se pueden venir a hablar, no hay problema”, destacó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, a la vez que criticó a la derecha mexicana por utilizar a Ayuso como un referente político y para golpear al actual Gobierno mexicano y sus programas sociales.

Sheinbaum agregó que, si México fuera un país represor, no habría permitido que Ayuso acudiera a hablar sobre política mexicana.

“Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés”, puntualizó, a la vez que criticó la “ignorancia” de la política española sobre la historia.

No obstante, sostuvo que las libertades deben respetarse también cuando se expresan posturas críticas, en referencias a las críticas que ha generado en México la visita de Díaz Ayuso.

“Hay que respetar la libertad, hay que ser consecuente en todo el sentido”, agregó.