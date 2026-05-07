Lotería Nacional dedica billete conmemorativo a los 50 millones de usuarios de la CFE

La Lotería Nacional y la Comisión Federal de Electricidad realizaron la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior 2887, como parte de la celebración por los 50 millones de usuarios que actualmente tiene la empresa eléctrica en todo el país.

El sorteo especial se llevará a cabo el próximo 17 de junio y tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos. Durante el evento protocolario, autoridades destacaron la importancia de reconocer el trabajo que realiza la CFE para garantizar el suministro de energía eléctrica en millones de hogares mexicanos.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, señaló que este logro pertenece a los más de 90 mil trabajadores de la empresa, quienes diariamente laboran para que el servicio eléctrico llegue de manera continua y eficiente a distintas regiones del país.

Asimismo, destacó que alcanzar los 50 millones de usuarios representa un avance importante para la infraestructura energética nacional y refleja la confianza que millones de ciudadanos mantienen en la empresa pública.

Por su parte, autoridades de la Lotería Nacional reconocieron a la CFE como una institución estratégica para el desarrollo económico y social de México, además de resaltar el impacto que ha tenido en el crecimiento y modernización del país.

Durante la ceremonia, también se destacó la participación de los usuarios que cumplen puntualmente con el pago de sus servicios, ya que ello contribuye al fortalecimiento y funcionamiento de la empresa pública encargada del suministro eléctrico.

El billete conmemorativo del Sorteo Superior 2887 busca celebrar la presencia de la CFE en todo el territorio nacional y el vínculo que mantiene con millones de familias mexicanas a través del acceso a la energía eléctrica.

Autoridades señalaron que la emisión de este billete especial también representa un reconocimiento a la historia y evolución de la Comisión Federal de Electricidad, una de las instituciones públicas más importantes del país.

La CFE ha desempeñado un papel fundamental en la expansión de la infraestructura eléctrica, especialmente en comunidades alejadas y zonas rurales donde el acceso a la energía ha permitido mejorar las condiciones de vida y el desarrollo social.

Con esta colaboración, la Lotería Nacional y la Comisión Federal de Electricidad buscan destacar la relevancia del servicio eléctrico en la vida cotidiana de los mexicanos y reconocer el esfuerzo de trabajadores y usuarios que forman parte de la historia de la empresa.