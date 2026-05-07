El INE confirma nombramientos de sus nuevos integrantes de la Junta General Ejecutiva

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Luego de varios de impugnaciones y cuestionamientos por parte de consejeras del Instituto Nacional Electoral, la Presidenta Guadalupe Tadei anunció a los hombres y mujeres que oficialmente conformarán la Junta General Ejecutiva.

La Presidenta aseguró que estos cargos recaen en personas con el más alto perfil técnico profesional, quienes garantizarán hacer frente a momentos que tiene en cara el Instituto, señaló que son hombres y mujeres con experiencia, rigor y conocimiento profundo del sistema electoral.

La conformación queda de la siguiente forma:

División Ejecutiva del Registro General de Electores- Alejandro Soza

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos- Alejandro Romero Villar

Organización Electoral- Roberto Carlos Felix Lopez

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional- Jorge Egrel Moreno Troncoso

Dirección Ejecutiva de Capacitaciones Electoral y Capacitación Cívica- Eduardo Hugo Jardines Salazar

Dirección Ejecutiva de administración- Liliana Diaz

Dirección Ejecutiva de asuntos Jurídicos- Analiz Silva Rosca

Coordinación Nacional de Comunicación social- Sergio Lucía Murcio

Coordinación de Asuntos Internacionales- Marisa Rey Cabral

Dirección del Secretariado- Rosa María Barcenas

Unidad Técnica de Servicios de Informática- José Alberto Pérez

Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación- Iliana Araceli Hernandez Gómez

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral- Guadalupe Yessica Alarcón

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Técnicos Globales- María Fernanda Romo Gaxiola

Unidad Técnica de Fiscalización- Mario Alberto Alejo García

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos personales- Frida Fernández López

Guadalupe Tadei señaló que la conformación paritaria de la Junta responde a una convicción personal más que a un acatamiento constitucional y a presiones como las que se sucitaron con las impugnaciones que las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acusando que las asignaciones presentadas por la Presidenta en días pasados no cumplían con la paridad de género.

Al respecto, la Presidenta Tadei, expuso que en esos momentos sus asignaciones no eran oficiales y que todas las consejerías fueron informadas al tiempo de ello, por lo que calificó la presentación de dichas impugnaciones como “cumplimiento al drama”.

Al ser cuestionada sobre la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones del 2021 en Sinaloa, Guadalupe Tadei apuntó que quienes acusan de dicha circunstancia debieron cumplir en aquel momento denunciando con pruebas, pues este momento es tarde para hacerlo, por lo que hizo un llamado a los partidos políticos rumbo a las elecciones del 2027 a actuar con el más alto honor de demócrata buscando la responsabilidad en el servicio público.