Habrá dos nuevos programas sociales para jóvenes; Sheinbaum da primeros detalles

En 2026 habrá dos nuevos programas sociales dirigidos a apoyar a la juventud mexicana (Michael Balam Chan)

Durante su conferencia mañanera de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa de instaurar dos nuevos programas sociales enfocados en brindar apoyo a jóvenes mexicanos en situaciones vulnerables.

El objetivo de estos programas, que serán parte del proyecto federal “Atención a las causas”, es alejar a las juventudes de incidir en contextos de inseguridad y acercarlos al mundo del deporte y la cultura.

En el primero de ellos se pretende otorgar 20 mil becas para que los jóvenes se incorporen a actividades deportivas, culturales y comunitarias mediante visitas casa por casa. Se trata de un modelo basado en el programa que impulsó en su mandato como Jefa de Gobierno en la CDMX, Jóvenes Uniendo al Barrio.

La segunda iniciativa contempla la construcción de 100 “Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable”, destinados a los municipios que presenten mayores problemas de seguridad.

La propuesta considera que los jóvenes puedan acudir a estos centros a realizar actividades deportivas, para que se alejen de otro tipo de actividades delincuenciales, y que así tengan la oportunidad de incorporarse a alguna disciplina de forma profesional.

Además, la mandataria aseguró que se prevé trasladar a las entidades al interior de la República el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), que actualmente solo está activo en la capital del país.