¿Hay servicio en el SAT? Reporte oficial de sedes que suspendieron trámites

155 de 162 del SAT se encuentran brindando atención (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que 155 de 162 de sus oficinas descentralizadas y Módulos de Servicio Tributarios a nivel nacional, se encuentran brindando atención de manera normal.

Esto, luego de que un grupo de trabajadores organizados iniciarán un paro de labores este martes 14 de octubre como protesta hacia una serie de condiciones laborales que califican como “abusivas” y por el incumplimiento a ajustes salariales que les habían sido prometidos.

Las oficinas donde el servicio fue suspendido son las ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y las sedes Oriente y Sur en la Ciudad de México.

El SAT informó que los contribuyentes que no puedan realizar su trámite, serán notificados sobre la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

Para la aclaración de dudas están disponibles las vías de comunicación Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, la línea Marca SAT en el número 55 627 22 728.

Respuesta del SAT al paro de sus trabajadores

Respecto al paro que mantienen los trabajadores por inconformidades que incluyen inequidad salarial, falta de apoyo a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, al igual que condiciones laborales precarias, el SAT dio a conocer que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación en un marco de respeto y responsabilidad.

Además, aclaró que no han existido amenazas contra los manifestantes.

Se reiteró que con el apoyo de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social se mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes.