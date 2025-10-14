Muere David Cohen, abogado de Billy Álvarez y el caso Cruz Azul

Abogado David Cohen Sacal, conocido por representar a exdirectivos de la Cooperativa Cruz Azul

Durante la madrugada del martes, a las 00:02 horas, se confirmó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien había permanecido en terapia intensiva en el Hospital Ángeles. El médico Diego Villarreal notificó su fallecimiento debido a una herida de bala en la cabeza.

El incidente ocurrió la tarde del lunes cuando Cohen salió de los juzgados del Poder Judicial, ubicados en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Un joven de 18 años, identificado como Héctor Hernández, se acercó al abogado y le disparó a quemarropa antes de intentar huir del lugar.

Detienen al responsable del ataque

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron detener al presunto agresor, quien presentó una herida en el brazo tras un forcejeo con los elementos que repelieron la agresión.

De acuerdo con las autoridades, Hernández portaba un arma de fuego y se localizó una motocicleta sin placas, posiblemente relacionada con el ataque. Aunque el detenido aseguró inicialmente tener 17 años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que es mayor de edad y lo presentó ante el Ministerio Público.

Fiscalía investiga posible relación con su labor profesional

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no descarta ninguna línea de investigación sobre el homicidio del abogado Cohen Sacal. Una de las hipótesis contempla que el ataque podría estar vinculado con su trabajo como litigante.

Cohen, especialista en derecho mercantil y administrativo, representó a figuras de alto perfil, entre ellos a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y Víctor Garcés, exdirectivos de la Cooperativa Cruz Azul.

Asimismo, uno de sus clientes actuales era David Peñaloza, exdirector de la empresa Promotora y Operadora de Infraestructuras (Pinfra), que cuenta con al menos 19 concesiones federales para operar carreteras y proyectos de desarrollo, de acuerdo con el portal financiero GBM.

El caso de “Brilly”

Guillermo “Billy” Álvarez enfrenta actualmente un proceso penal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto estimado en 114 millones de pesos (equivalentes a 6.1 millones de dólares).

El exdirector de Cruz Azul fue detenido en enero al sur de la CDMX, tras haber sido buscado desde agosto de 2020. Permanece en prisión en espera de que se determine si continuará en reclusión.