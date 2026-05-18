Narcolaboratorio en Chihuahua: ¿En qué va el caso de los agentes de la CIA y por qué la FGR llamó a declarar a militares?

Agentes de la CIA han participado en tres operativos en Chihuahua, reporta Los Angeles Times. ( FGE de Chihuahua)

La Fiscalía General de la República (FGR) amplió la investigación relacionada con el narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, un caso que escaló tras la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) durante el operativo realizado en abril pasado.

Como parte de las diligencias, la dependencia federal entrevistó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que habrían participado en funciones de seguridad perimetral después del hallazgo de la instalación clandestina dedicada a la producción de drogas sintéticas.

La investigación se desarrolla en paralelo a otra indagatoria iniciada por la FGR para determinar si la Fiscalía de Chihuahua incurrió en posibles irregularidades al encabezar el operativo sin informar previamente a las autoridades federales.

El tema cobró mayor relevancia tras el accidente carretero ocurrido en la sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA.

La FGR mantiene abierta la investigación para determinar quién autorizó la intervención de personal extranjero en las acciones antidrogas desarrolladas en territorio mexicano.

¿Por qué la FGR llamó a declarar a militares?

Las entrevistas a elementos de la Defensa forman parte del proceso para esclarecer cómo se desarrolló el operativo y cuál fue la participación de cada corporación involucrada.

Según información dada a conocer por autoridades locales, el convoy conformado por agentes estatales y militares permaneció cerca del sitio dos días antes de la intervención, situación que presuntamente permitió que quienes operaban el laboratorio conocieran anticipadamente el movimiento de las fuerzas de seguridad.

La FGR también busca identificar a propietarios, posesionarios o usufructuarios del inmueble utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, además de rastrear posibles empresas proveedoras de materiales y sustancias químicas.

Operativo en narcolaboratorio de Chihuahua

La Fiscalía General de la República informó que en el predio fueron localizados más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de materiales sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

En el lugar también fueron encontrados reactores, centrifugadoras, cilindros de gas LP, contenedores y distintos equipos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.