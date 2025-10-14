Ratifica Senado nombramientos de integrantes de órganos que sustituyen a IFT y Cofece

i

Integrantes de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones rinden protesta en el Senado

El pleno del Senado ratificó los nombramientos presidenciales en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Antimonopolio que sustituyen al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Cofece que fueron extinguidos como parte de los órganos autónomos que concretó el gobierno morenista.

Con 74 votos a favor y 33 en contra los nombramientos presidenciales de las cinco personas que integrarán el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituye al IFT quienes desempeñarán sus cargos por periodos que van de tres a siete años.

Con ello se formaliza la integración completa del nuevo órgano regulador, encargado de supervisar y garantizar la competencia, transparencia y acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones en el país y desaparece el IFT.

Los nuevos comisionados son: • Ledénika Mackensie Méndez González, por un periodo de tres años, que concluirá en 2028.

• María de las Mercedes Olivares Tresgallo, por un periodo de cuatro años, hasta 2029.

• Adán Salazar Garibay, por un periodo de cinco años, hasta 2030.

• Tania Villa Trápala, por un periodo de seis años, hasta 2031.

• Norma Solano Rodríguez, por un periodo de siete años, hasta 2032.

ADÁN

Adán Augusto López con los senadores Clemente Castañeda y Manuel Velasco

Con esta votación, el Senado concluyó el proceso de ratificación de los integrantes de la CRT, instancia que tendrá la tarea de consolidar la política regulatoria en materia de telecomunicaciones, promover la inversión, mejorar la cobertura y velar por los derechos de las y los usuarios.

Más tarde, el Senado aprobó con 69 votos a favor y 28 en contra, los nombramientos de las cinco personas comisionadas de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la Cofece.

• Andrea Marván Saltiel fue ratificada como comisionada por un periodo de tres años, que concluirá en 2028.

• Ana María Reséndiz Mora ocupará su cargo por cuatro años, hasta 2029.

• Óscar Alejandro Gómez Romero ejercerá su función durante cinco años, hasta 2030.

• Ricardo Salgado Perrilliat desempeñará el cargo por seis años, hasta 2031.

• Haydee Soledad Aragón Martínez fue designada por un periodo de siete años, concluyendo su encargo en 2032.

Con estas ratificaciones, el Senado refuerza la estructura de la Comisión Nacional Antimonopolio, instancia encargada de supervisar y regular las prácticas de competencia económica en el país, asegurando la equidad en los mercados y previniendo la concentración indebida de poder económico.

Los nombramientos fueron avalados tras un análisis de los perfiles profesionales de los candidatos, sus trayectorias en materia de regulación y competencia económica, así como la necesidad de garantizar continuidad y estabilidad en la CNA.