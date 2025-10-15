Aprueban diputados elevar costo de entrada a museos de 95 a 209 pesos; PRI rechaza aumentos

CDMX — La Cámara de Diputados aprobó los nuevos cobros de la Ley Federal de Derechos, como parte de los ajustes anuales de la Ley de Ingresos. Uno de los temas de más debate fue el del aumento a la entrada de los museos de la zona 1, por parte del PRI, que rechazó el elevar el acceso a la cultura.

Con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, Morena y sus aliados del PT y PVEM avalaron en lo general la actualización de cuotas y tarifas.

En la zona 1 de museos, de pagar 95 pesos se sube la cuota de museos a 209 pesos, un 118 por ciento de incremento para que las familias de México puedan asistir a un museo en nuestro país. En la zona 2, 99.5 por ciento de incremento. En la zona 3, 68 por ciento de incremento.

“Esta recaudación adicional que busca el gobierno federal construir le dará entre todo 271 mil millones de pesos. El ‘huachicol fiscal’ representa 170 mil millones de pesos por año, totalizando del año 2019 a finales del 2024 cerca de 892 mil millones de pesos de defraudación fiscal, algo que laceró lamentablemente las finanzas públicas”, expuso el priista Jericó Abramo Masso.