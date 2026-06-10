Banco Azteca hace donativo de 4 millones a la Cruz Roja

Banco Azteca realiza donativo a la Cruz Roja

En un año clave para la asistencia humanitaria en el país, Banco Azteca formalizó la entrega de cuatro millones de pesos recaudados en favor de la Cruz Roja Mexicana en un evento celebrado en la sede nacional de la institución en la Ciudad de México.

Este donativo representa la suma de los esfuerzos de miles de clientes y colaboradores de Grupo Salinas. A través de las sucursales de Banco Azteca, su aplicación digital, los cajeros automáticos y las tradicionales brigadas de boteo a nivel nacional, se canalizó el apoyo en un momento crucial. Cabe destacar que la Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja —iniciada el pasado 20 de febrero bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”— adoptó por primera vez en su historia un carácter permanente, debido a la constante demanda de servicios y a que la institución opera por completo mediante donaciones de la sociedad civil, al no contar con subsidios gubernamentales.

Durante su intervención, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, destacó que la participación organizada de clientes y colaboradores en la Colecta Anual, demuestra que las redes de distribución financiera pueden operar también como infraestructura de respuesta ciudadana. Subrayó el compromiso de Banco Azteca al poner esa red al servicio de causas como las de la Cruz Roja Mexicana, cuya labor en emergencias y desastres naturales exige aliados con presencia real en el territorio.

La importancia de estas aportaciones radica en el sostenimiento inmediato de la operación nacional de la Cruz Roja que genera más de 700 mil servicios de ambulancia gratuitos al año y supera los 4 millones de atenciones médicas, coordinadas a través de sus más de 1,500 puntos de atención y del esfuerzo de 24 mil voluntarios.

El presídium del evento también contó con la presencia de directivos clave de ambas partes, incluyendo a Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros; Alejandro Muguerza, director nacional de movilización de recursos de la Cruz Roja; Adriana de la Puente, directora de responsabilidad social de Grupo Salinas; y Antonio Domínguez, director de Fundación Azteca. Con este paso, las organizaciones reiteran que la unión institucional y la solidaridad digital son las herramientas más potentes para edificar un país más fuerte.