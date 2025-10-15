Arrestan a extorsionador y narcomenudista del CJNG que opera en Jalisco y Puebla

Detenido Nazario "N". (SSPC)

Fue detenido Nazario Ramírez Ramírez, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable de extorsiones y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.

Además, fueron arrestados Juan Martín Espinosa Cervantes y Jorge Octavio Quezada Reynoso, todos integrantes de dicho cártel.

Estos criminales mantenían distintos domicilios donde resguardaban droga.

En uno de estos inmuebles, ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, se realizó un operativo en el que fueron detenidos.

En el lugar se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, diversos dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.