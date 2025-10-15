Banqueros, por justicia financiera; piden a SCJN seguridad jurídica para facilitar más créditos

CDMX — La Asociación de Bancos de México (ABM) externó ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, que este sector está comprometido en trabajar por la justicia financiero, pero también planteó que necesita tener confianza y seguridad jurídica para facilitar más y mejores créditos a los mexicanos.

Emilio Romano Mussali, presidente de la ABM, expresó a Aguilar Ortiz la importancia de la cooperación para trabajar para el bienestar sostenible de las y los mexicanos.

“La banca requiere de seguridad jurídica para poder otorgar más y mejores créditos a sectores más amplios de la población, y tiene el compromiso de la ABM de trabajar de la mano en conseguir justicia financiera”, expresaron miembros del Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México.

En respuesta, el ministro presidente aseguró que asumen el papel de la nueva Corte como garante de la Constitución mexicana y del Estado de derecho, por lo que también se comprometió a revisar los asuntos que hoy atañen a la banca y con ello trazar una ruta de trabajo.

“La nueva Suprema Corte impulsará mecanismos de comunicación y cooperación con el sector bancario para contribuir a la certeza jurídica que requiere la economía nacional, reafirmando su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del país”, aseguró.

Hugo Aguilar destacó la relevancia de mantener espacios de diálogo permanente entre la SCJN y los distintos sectores que inciden en la vida económica de México, a fin de identificar desafíos comunes y promover soluciones que fortalezcan el marco legal y la justicia.