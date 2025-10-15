Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio destacan avances en seguridad fronteriza

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente antes de su entrevista en Washington (Especial)

Cancillería — “Tuvimos una reunión muy productiva con el secretario (Marco) Rubio y con su equipo para dar seguimiento al programa de cooperación de seguridad fronteriza”, destacó desde Washington este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, al subrayar que coincidieron en el esfuerzo y progreso de las acciones de cooperación bilateral para desmantelar organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para ambos países.

Abordado por periodistas a su salida del Departamento de Estado, el canciller resaltó, sin profundizar en el tema, que en la estrategia de seguridad contra el tráfico de sustancias ilícitas y de armas “se va avanzando. Tendremos una próxima reunión para ver algunos otros temas de los puntos que están convenidos. Yo diría que el grupo de trabajo, como lo planteamos en la visita (de septiembre pasado) que hizo el Secretario Rubio a México, está funcionando y está en marcha”, añadió.

Juan Ramón de la Fuente fue certero al apuntar que se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, donde se establece el respeto de ambas naciones en principios como la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

Interrogado sobre si el tema de la revocación de visas a 50 funcionarios y políticos mexicanos, la mayoría de Morena, fueron abordados en este encuentro, Juan ramón de la Fuente aseguró que este asunto no era parte de la agenda y no se tocó.

Por otra parte, el Departamento de Estado indicó que Marco Rubio destacó que “Estados Unidos considera que su asociación con México es vital para abordar desafíos clave”, por lo que ambos países cooperan para impulsar objetivos compartidos, como “el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras que amenazan con el tráfico de fentanilo y de armas”, apuntó la dependencia en un comunicado.

En este encuentro el canciller De la Fuente estuvo acompañado por el Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez y por el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

La Crónica de Hoy 2025