Desaparecen seis influencers en Sinaloa; salieron de Nayarit rumbo a Mazatlán Los jóvenes supuestamente se dirigían a Sinaloa para colaborar con otros influencers; sin embargo, familiares reportan que no se han podido comunicar con ellos (Redes Sociales)

Los influencers habrían salido de Nayarit para colaborar con otro grupo de creadores de contenido en Sinaloa; sin embargo, antes de llegar a su destino se habría perdido comunicación con ellos.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de los seis influencers en Sinaloa?

El grupo de influencers, los cuales se hacen llamar “Bola Costera”, habría salido alrededor de las 4:00 horas de este miércoles 10 de junio de Tuxpan, Nayarit, para dirigirse a Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, la última comunicación con ellos fue cuando se encontraban en el municipio de El Rosario, según diferentes reportes.

De acuerdo con lo contado por familiares y conocidos, los seis influencers se habrían dirigido a Mazatlán, Sinaloa en una vagoneta blanca, siendo el último contacto con ellos cuando se encontraban en el municipio de El Rosario, en Sinaloa. A partir de entonces, al momento de intentar contactarlos, los teléfonos dirigían a buzón.

¿Quiénes son los creadores de contenido desaparecidos rumbo a Mazatlán?

De acuerdo con diferentes reportes, algunos de los influencers de “Bola Costera” que desaparecieron en Sinaloa han sido identificados como:

Brayan Granados

Daniel Ramírez Segura

Pablo Ángel Durán

Antonio Estarda

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se espera que próximamente se brinde mayor información sobre quiénes son los seis creadores de contenido que desaparecieron en Sinaloa.

Familiares y conocidos solicitan ayuda para localizar a los influencers

Por su parte, familiares y conocidos de la “Bola Costera” han compartido diferentes videos en redes sociales, solicitando la ayuda de las personas para dar con el paradero de los influencers.

En uno de los videos compartidos por un usuario llamado Gallada Maza, supuestamente una de las personas con las que iba a colaborar “Bola Costera” en Mazatlán, compartió información sobre la desaparición de los influencers, pidiendo ayuda para localizarlos.

“El motivo de este video es para que nos ayuden a compartir y lleguen a lo mejor a las personas que lo tienen, que vean que son unas personas de bien, que son unas personas que no se meten con nadie, que son unas personas que trabajan; son la mayoría de ellos, trabajan en un taller, trabajan en la obra y en sus ratos libres crean contenido simplemente de comedia”. Fue parte de lo compartido por el usuario Gallada Maza.