Secretaría de Salud encabeza acciones para prevenir y atender el cáncer en la mujer 

Comité Nacional de Cáncer en la Mujer Todos los institutos del sector salud del país suman esfuerzos para prevenir y atender adecuadamente el cáncer de mamá y cérvicouterino en beneficio de las mujeres, al avanzar en un modelo unificado de atención

La nueva estrategia sectorial homologada, busca ampliar la cobertura de tamizaje, reducir barreras culturales y estructurales, así como empoderar a las mujeres.

“La salud de las mujeres es una prioridad del Estado mexicano. Sólo trabajando de forma articulada entre instituciones podremos cerrar brechas, prevenir muertes evitables y garantizar una atención con equidad y calidad”, aseveró el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.

Así, refrendó el compromiso de trabajar de forma coordinada para fortalecer la prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer de mama y cérvico uterino en México.

Así quedó establecido, al presidir la primera sesión del Comité Nacional de Cáncer en la Mujer, órgano colegiado conformado por todas las instituciones del sector público de salud, incluyendo al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, las 32 secretarías de salud estatales y representantes de las secretarías de la Defensa, Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la reunión se presentó la primera campaña sectorial homologada y permanente, desarrollada por la dirección de Cáncer en la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, estrategia que busca unificar materiales, mensajes y acciones en todo el sistema de salud.

El objetivo es alcanzar 90% de cobertura en detección oportuna, 80% de tratamientos concluidos correctamente y realizar 15 millones de mastografías anuales a nivel nacional.

Enfatizó que la consolidación de un sistema integrado, permitirá a las mujeres dar continuidad a su tratamiento sin importar la institución en la que lo haya iniciado o su derechohabiencia.

Entre los avances presentados, destaca el desarrollo del sistema SICAM PLUS, plataforma digital que permitirá el seguimiento, trazabilidad y consolidación de registros de cáncer, operando a la par con el Registro Nacional de Cáncer y garantizando soberanía y seguridad de los datos.

Se resaltó con estos esfuerzos, la Secretaría de Salud y las instituciones del sector consolidan una agenda nacional integral, con perspectiva de género, enfocada en salvar vidas y proteger el derecho a la salud de millones de mujeres mexicanas.

Estos acuerdos contaron con el respaldo del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch; director general del ISSSTE, Martí Batres; director general de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Miguel Ángel Aguirre; director general adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina (Semar), Miguel Quintana Quintana; y del titular de la subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Ruy López Ridaura.