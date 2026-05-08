Así es la mansión de 51 mdp que la FGR le ganó a Emilio Lozoya (FOTOS)

Ni un ladrillo quedó a su nombre: Así es la mansión de 51 mdp que la FGR le ganó a Emilio Lozoya (FGR)

La Fiscalía General de la República logró una resolución favorable en el proceso de extinción de dominio contra una residencia vinculada a Emilio “N”, exdirector de PEMEX. El inmueble, ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, está valuado en más de 51 millones de pesos.

La decisión fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, luego de que Emilio “N” promoviera un juicio de amparo para intentar frenar el procedimiento legal. La resolución representa uno de los casos más relevantes de recuperación de bienes relacionados con recursos de procedencia ilícita.

Aquí te compartimos las imágenes de la mansión que le fue retirada a Emilio Lozoya tras la resolución favorable obtenida por la FGR.





¿Cómo ganó la FGR la mansión de Emilio Lozoya?

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo una resolución favorable que confirmó la procedencia de la acción de extinción de dominio sobre la residencia ligada a Emilio “N”.

El procedimiento fue impulsado por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional. La dependencia presentó un recurso de apelación tras una resolución inicial que no favorecía a la institución.

Con la nueva determinación judicial, el inmueble queda incorporado al patrimonio del Estado mexicano.

La residencia está ubicada en Lomas de Bezares

La propiedad relacionada con Emilio “N” se encuentra en la colonia Lomas de Bezares, una de las zonas residenciales de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La residencia está ubicada en Lomas de Bezares (FGR)

De acuerdo con la FGR, la residencia está valuada en más de 51 millones de pesos. Las autoridades señalaron que el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Emilio “N” como director de PEMEX.

La investigación y defensa jurídica estuvieron a cargo de ministerios públicos federales, quienes presentaron pruebas para acreditar el origen ilícito de los recursos utilizados en la compra.

El juicio de extinción de dominio comenzó en 2021

El proceso legal inició en 2021, cuando la FGR presentó formalmente la demanda de extinción de dominio sobre el inmueble.

En una primera instancia, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio determinó que la acción no era procedente. Sin embargo, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación para revertir la resolución.

Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil revocó esa sentencia y declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre la residencia.

Imágenes de la casa de Emilio Lozoya de más de 51 millones de pesos: así luce la residencia asegurada por la FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo una resolución favorable en el proceso de extinción de dominio contra la residencia vinculada a Emilio “N”, exdirector de PEMEX.

El inmueble, ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, está valuado en más de 51 millones de pesos.

Imágenes de la casa de Emilio Lozoya de más de 51 millones de pesos: así luce la residencia asegurada por la FGR (FGR)

La propiedad volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que autoridades confirmaran que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Emilio “N” al frente de PEMEX.

Imágenes de la casa de Emilio Lozoya de más de 51 millones de pesos (FGR)

Tras obtener la resolución favorable, la Fiscalía General de la República aseguró que mantendrá acciones firmes en materia de extinción de dominio para combatir estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.

Imágenes de la casa de Emilio Lozoya de más de 51 millones de pesos (FGR)

La institución destacó que los bienes adquiridos con recursos ilegales deben incorporarse al patrimonio del Estado y utilizarse en beneficio de la población.

Así es la mansión de 51 mdp que la FGR le ganó a Emilio Lozoya

Las imágenes difundidas por la Fiscalía General de la República muestran el interior de la residencia vinculada a Emilio Lozoya, ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Así es la mansión de 51 mdp que la FGR le ganó a Emilio Lozoya (FGR)

La propiedad destaca por sus amplios espacios, acabados modernos y detalles arquitectónicos con madera y grandes entradas de luz natural.

Así es la mansión de 51 mdp que la FGR le ganó a Emilio Lozoya (FGR)

En una de las fotografías se aprecia una sala de gran tamaño con pisos de madera y un techo cubierto con vigas y paneles en tonos cálidos. La iluminación natural atraviesa la estructura superior y proyecta sombras geométricas sobre las paredes blancas, lo que da una apariencia minimalista y contemporánea al inmueble.

Así es la mansión de 51 mdp que la FGR le ganó a Emilio Lozoya (FGR)

Otras imágenes muestran una terraza con vista al exterior, rodeada de vegetación y acabados de piedra, así como un espacio interior con muebles empotrados y diseño moderno. La residencia fue asegurada luego de que la FGR obtuviera una resolución favorable en el proceso de extinción de dominio contra Emilio “N”, exdirector de PEMEX.