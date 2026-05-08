¿Están cerrando empresas? Es falso: El IMSS explica el tema de registros patronales y destaca crecimiento del empleo

Zoé Robledo, director general del IMSS (Galo Cañas Rodríguez)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, salió al paso de los señalamientos sobre una supuesta ola de cierre de empresas y pérdida de empleo formal en México.

El funcionario sostuvo que las conclusiones de algunos analistas y medios de comunicación difundidas a partir de la reducción de registros patronales ante el IMSS parten de una interpretación equivocada de los datos administrativos del instituto.

Para respaldar su postura, presentó las cifras más recientes de empleo formal, las cuales muestran un saldo positivo durante abril y en el acumulado de 2026.

Según el reporte oficial, abril concluyó con 23 mil 923 nuevos puestos de trabajo asegurados ante el IMSS. Con ello, el primer cuatrimestre del año sumó 231 mil 527 empleos formales creados.

Robledo subrayó que el crecimiento no se concentró únicamente en plataformas digitales, sector que recientemente ha ganado visibilidad por los cambios regulatorios vinculados al trabajo en aplicaciones, ya que actividades como transporte, comercio y servicios también reportaron aumentos en la contratación.

¿Por qué una disminución de registros patronales afiliados al IMSS no es necesariamente pérdida de empresas?

La parte medular del mensaje del director del IMSS estuvo enfocada en desmontar la idea de que una disminución de registros patronales equivale automáticamente al cierre de empresas. Robledo planteó que buena parte de la discusión pública se ha construido a partir de una confusión conceptual sobre el significado de esos registros.

Explicó que un registro patronal no representa necesariamente a una empresa como unidad económica. Se trata, dijo, de una clave administrativa utilizada por el IMSS para identificar a los empleadores y vigilar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.

La aclaración busca responder a las versiones que aseguraban que en marzo desaparecieron cerca de 28 mil empresas en México. Desde la óptica del IMSS, utilizar los registros patronales como indicador directo del cierre de negocios conduce a diagnósticos imprecisos sobre el estado del empleo formal.

Para ilustrarlo, Robledo recurrió a ejemplos de distintos sectores económicos. Señaló que grandes cadenas comerciales pueden operar con múltiples registros patronales para administrar diferentes sucursales o establecimientos. En sentido opuesto, explicó que en la industria de la construcción suele abrirse un registro para cada obra y cancelarse una vez terminada, aun cuando la empresa continúe operando con normalidad.

Ese comportamiento administrativo, sostuvo, provoca movimientos permanentes en el número de registros sin que necesariamente exista destrucción de empresas o despidos masivos.

La reforma de outsourcing alteró las cifras sin destruir empleos

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con la reforma en materia de subcontratación laboral. Robledo recordó que durante la implementación de los cambios legales desaparecieron alrededor de 29 mil registros patronales vinculados con esquemas de outsourcing.

Sin embargo, enfatizó que aquella reducción no significó una pérdida equivalente de empleos ni el cierre de compañías. Lo que ocurrió, explicó, fue un traslado de trabajadores desde empresas de intermediación hacia las firmas donde realmente prestaban sus servicios.

Con ese ejemplo, el director del IMSS buscó reforzar la idea de que los registros patronales tienen una lógica administrativa y legal distinta a la dinámica real de generación de empleo.

También señaló que el instituto cancela de manera cotidiana cientos de registros patronales por diversos motivos relacionados con fusiones empresariales, regularizaciones administrativas, término de proyectos de construcción y procesos de validación. Añadió que algunas bajas corresponden a registros utilizados para simular relaciones laborales y cometer fraudes contra el sistema de seguridad social.

Según expuso, esas revisiones forman parte de una estrategia coordinada entre el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Aclaración del IMSS

En respuesta a la controversia generada por las interpretaciones sobre el comportamiento de los registros patronales, el IMSS decidió incorporar por primera vez una aclaración explícita dentro de su boletín mensual de empleo, considerado información de interés nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La precisión añadida por el instituto establece que los registros patronales son instrumentos administrativos para dar seguimiento a las obligaciones de los empleadores y que su reducción no debe interpretarse automáticamente como destrucción de empresas.

“Cabe señalar que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios, sino que son unidades de carácter administrativo utilizadas por el IMSS para identificar o dar seguimiento a las obligaciones de los patrones, por ello su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas”, sostuvo en el documento.