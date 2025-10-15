Entre Trump y las “manzanas podridas” de Morena: Financial Times advierte los retos de Sheinbaum

Los retos de Sheinbaum El Financial Times señaló que Sheinbaum debe lidiar entre Trump y manzanas podridas de Morena. (Cuartoscuro y EFE)

Los escándalos de la autodenominada Cuarta Transformación llegaron a oídos del Financial Times, uno de los medios más influyentes del mundo, quien llamó a figuras polémicas del oficialismo, entre ellas Andy y Adán Augusto, como “manzanas podridas” que afectan a su partido.

En un extenso texto llamado “¿Hasta cuándo podrá la presidenta de México conciliar el populismo y el pragmatismo?” (“How long can Mexico’s president straddle populism and pragmatism?”, en su idioma original), el rotativo británico hizo un balance del primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Financial Times destacó que la mandataria ha sabido sortear, hasta ahora, diversos retos internos y externos, como las constantes amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Aunque Sheinbaum ha salido avante en las relaciones bilaterales con el vecino del norte, incluso ganado ciertas concesiones, además de que ha logrado disminuir los homicidios en el país, hay distintos escándalos que afectan a su partido.

Andy López Beltrán El hijo de AMLO bajo la lupa

¿Quiénes son las “manzanas podridas” de Morena?

El viaje a Tokio de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, donde pagó 400 dólares por noche y hasta 2 mil 600 dólares por una cena, son parte de una ola de escándalos que, según el Financial Times, han pegado al Gobierno de Sheinbaum.

Además de ese caso, están los millones de pesos de ingresos que tiene Adán Augusto, líder de la bancada de Morena en la Cámara alta, así como los marinos detenidos por el llamado “huachicol fiscal”.

El Financial Times entrevistó a distintos académicos y personalidades mexicanas para su reportaje, entre los cuales resalta el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien calificó al Gobierno de AMLO como “criminal y corrupto”.

El dueño de TV Azteca hizo hincapié en el caso del “huachicol fiscal”, el cual ha pegado a las más altas esferas de la política nacional y al que calificó como uno de los mayores actos de corrupción en el país, que además ha servido para financiar campañas de los morenistas.

“Nunca habíamos visto una corrupción a esta escala”, le dijo al Financial Times. “Roban combustible de Pemex y lo venden en gasolineras por dinero en efectivo, y ese dinero se recicla en actividades políticas a través del partido Morena”.

Donald Trump

El reto de Sheinbaum... ¿lidiar con dos presidentes?

A pesar de mantener la continuidad con el proyecto de López Obrador, Sheinbaum ha sabido darle un toque personal a su estilo de gobernar.

Por ejemplo, a diferencia de su predecesor, ha usado más los datos y la información en la toma de decisiones, además de que se ha apartado de la política de “Abrazos, no balazos”.

El dilema de Sheinbaum es si debe permitir más actos de corrupción dentro del morenismo o saber lidiar con dos presidentes: el expresidente López Obrador y Donald Trump.

“Sheinbaum ha tenido que lidiar con dos presidentes en el último año... y le ha ido bien”, dijo Antonio Ocaranza, consultor corporativo y ex portavoz presidencial en la década de 1990, al Financial Times.

“Pero pronto se enfrentará a Trump en la renegociación del T-MEC y a López Obrador sobre quién controla Morena”.