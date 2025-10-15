UNAM e IMSS extienden convenio del seguro facultativo para estudiantes 

UNAM e IMSS extienden seguro facultativo El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí y el director general del IMSS, Zoé Robledo extienden convenio del seguro facultativo que brinda servicios médicos a la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios (BENJAMIN_CHAIRES)

El rector de la UNAM y el director general del IMSS, Leonardo Lomelí y Zoé Robledo, respectivamente, refrendaron el convenio general de colaboración y de apoyo académico y administrativo entre ambas instituciones con lo que se garantiza la cobertura médica de la comunidad estudiantil, entre otros aspectos.

El rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas enfatizó que el acuerdo, firmado en la Torre de la Rectoría, confirma, engloba y homologa muchas de las acciones que ya se venían realizando, en condiciones claras, lo cual es un avance importante.

Refrendamos nuestra voluntad de trabajar con el IMSS, institución con la cual tenemos una relación histórica muy antigua y fructífera, y que, a través del seguro facultativo, nos permite tener a nuestros estudiantes protegidos contra una gran cantidad de riesgos de salud, dijo.

Parte del objetivo que busca este acuerdo, es establecer condiciones generales y particulares para que, a partir de ahí, los convenios específicos que se celebren, sigan los parámetros establecidos en el documento que se firmaron este miércoles.

La secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, recalcó que la salud mental es un problema multifactorial, y el interés por apoyar a los jóvenes con actividades culturales y deportivas.

El rector Leonardo Lomelí, advirtió que en la máxima casa de estudios, hay un esfuerzo por articular y reforzar acciones en favor de la salud de la comunidad estudiantil de la UNAM y con la vinculación que existe con el Seguro Social, es posible atender la salud de los estudiantes, que es de la mayor importancia para la UNAM.

Enfatizó la relevancia en la suma de esfuerzos de ambas instituciones, la cual, dijo, es muy afortunada, ya que UNAM e IMSS han trabajado en otras ocasiones para lograr avances importantes para México “y en esta ocasión también lograremos buenos resultados ante este desafío que no es sólo de nuestras instituciones, sino de todo el país.

“Hay que atender bien a este segmento de la población -sostuvo-, y encarar estos problemas de salud pública, que en este caso se traducen en problemas de salud mental, y estoy seguro de que juntos lo podremos hacer mucho mejor”.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que el convenio firmado con la UNAM permitirá dar orden a los distintos puntos de interacción entre ambas instituciones, a través de un marco de actuación que abrió paso a nuevas iniciativas en temas prioritarios.

“Este convenio general puede dar orden a todos nuestros puntos distintos de contacto, de interacción entre dos grandes instituciones del Estado Mexicano”, externó.

Explicó que uno de los ejes centrales del acuerdo fue la atención a la salud mental de las y los estudiantes universitarios, una problemática que cobró relevancia tras los efectos de la pandemia.

“Para nosotros era un poco hacernos también corresponsables... de la construcción de un nuevo modelo de atención a la salud mental de los estudiantes de la UNAM, pero desde luego que pueda ser algo para todo el pueblo, con las posibilidades de crear nuevas dinámicas, servicios y de invertir en términos de infraestructura, de instalaciones, solamente para este proyecto”, señaló.

Hugo Concha Cantú, abogado General de la UNAM, resaltó que dentro de la enorme cantidad de convenios que firma la universidad con distintos actores sociales y políticos del país, el acuerdo con el IMSS cobra una relevancia enorme.

Con este convenio se verán beneficiados alrededor de 107 mil alumnos hombres y mujeres de bachillerato, buena parte de ellos menores de edad. En los planteles de ese nivel de estudios se cuenta con el apoyo de psicoterapeutas.

Alva Alejandra Santos, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, recalcó el inicio temprano de los problemas de salud mental, y a la adolescencia como etapa clave del desarrollo, ya que ahí se generan patrones de sueño, ejercicio y habilidades.

Recordó que se han tenido acercamientos con la Universidad, con algunas intervenciones, con el objetivo de promover la salud mental en la comunidad educativa para mejorar su capacidad de afrontamiento en el ámbito escolar y comunitario, y disminuir los problemas respectivos.

Entre los objetivos está fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la comunidad estudiantil para el autocuidado, la gestión emocional y la convivencia saludable mediante acciones integrales de promoción y sensibilización que favorezcan la salud mental, la inclusión y la eliminación de estigma asociado a los problemas de salud mental.