“Chapitos” y “El Mencho” llegan a Canadá... este es su interés en ese país

Toronto (Canadá), 16 oct (EFE).- Al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en Canadá, según reveló la Policía Montada de Canadá, que afirmó que estas organizaciones criminales utilizan el país para el tránsito de narcotráfico.

En una entrevista con la televisión canadiense CTV, Mathieu Bertrand, un alto oficial de la Policía Montada encargado del crimen organizado, señaló que esos carteles “están utilizando Canadá como un punto de transbordo” y que están “muy involucrados en los delitos que impactan” al país norteamericano.

¿Qué carteles mexicanos y latinoamericanos operan en Canadá?

Las siete organizaciones presentes en Canadá son: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En febrero, el Gobierno canadiense incluyó estas siete entidades criminales en su listado de grupos terroristas después de que EE.UU. tomara la misma medida.

El entonces ministro de Seguridad Pública canadiense, David McGuinty, justificó la medida al indicar que “las organizaciones criminales internacionales, incluidos los carteles, juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá”, por lo que es necesario que las fuerzas de seguridad “tengan todas las herramientas disponibles”.

CTV indicó que estos carteles están utilizando Canadá para enviar metanfetaminas a países como Nueva Zelanda y Australia.

Un kilo de metanfetaminas cuesta 500 dólares estadounidenses en EE.UU. pero en Nueva Zelanda se vende por 300.000 dólares estadounidenses.

En los dos últimos años, la Policía Montada ha desmantelado 11 laboratorios de metanfetaminas en el país.