FGR investiga a Gabito Ballesteros Qué pasó con el cantante tras la suspensión de su concierto en Querétaro (Instagram @gabitoballesteros)

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros?

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros quedó en el centro de la polémica luego de que su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 fuera suspendido por autoridades municipales y estatales durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con el Comité Organizador de la feria, el artista había entregado previamente un setlist que fue revisado y autorizado conforme a las restricciones vigentes en Querétaro sobre la interpretación de canciones consideradas como apología del delito. Sin embargo, durante el espectáculo habría interpretado temas que no formaban parte del repertorio aprobado.

¿Por qué suspendieron el concierto?

Según la versión oficial de los organizadores, Ballesteros recibió una primera advertencia tras interpretar una canción no autorizada. Posteriormente regresó al escenario y cantó “AMG”, situación que derivó en la cancelación definitiva del concierto.

Las autoridades de Querétaro mantienen un protocolo para impedir la interpretación de canciones que, a su juicio, hagan apología del delito durante espectáculos públicos, por lo que los artistas deben presentar previamente el repertorio que interpretarán.

¿Fue detenido Gabito Ballesteros?

Horas después del incidente, el nombre del cantante apareció en el Registro Nacional de Detenciones. La ficha oficial indica que Gabriel Ballesteros Abril fue asegurado por elementos de la Policía Estatal alrededor de las 04:00 horas y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, con traslado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, el registro oficial no especifica el delito por el que fue detenido ni confirma que la causa jurídica sea exclusivamente la interpretación de las canciones durante el concierto. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente una imputación formal en su contra.

¿Qué dijo el cantante?

Durante una transmisión en vivo realizada después de la suspensión del concierto, Gabito Ballesteros aseguró que desconocía cuál era el motivo de su retención y cuestionó el operativo realizado por las autoridades.

El cantante también afirmó que había respetado las restricciones que le fueron comunicadas previamente y denunció presuntas irregularidades durante la intervención policial. Estas declaraciones corresponden a la versión del artista y no han sido confirmadas por la FGR ni por las autoridades responsables del operativo.