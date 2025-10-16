Coca-Cola cambiará para siempre: anuncian reducción de azúcar en sus refrescos

Coca-Cola anuncia reducción de azúcar en sus productos

La Industria Mexicana de Coca-Cola anunció un acuerdo con el Gobierno de México para reducir el contenido calórico de sus refresco, como respuesta al alza en el IEPS para las bebidas azucaradas.

Por este compromiso, Coca-Cola reducirá el 30% del total de calorías empezando por las presentaciones más grandes", precisó el director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa Crfrián.

“Se hará un esfuerzo para que los refrescos contengan una menor cantidad de calorías por litro en 30 por ciento, buscando que en un año, 70 por ciento del volumen (producido en México) ya se encuentre en ese supuesto”, expresó el directivo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Asimismo, puntualizó que se impulsaran “acciones comerciales” para la migración del consumo de refrescos con calorías a refrescos sin estas.

“Nos comprometemos a trabajar con nuestros distribuidores, canales comerciales y con las autoridades para que la diferenciación de cuotas entre bebidas con calorías y sin calorías beneficie al consumidor. Nuestro objetivo es claro: Que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías”, finalizó.

¿Qué tan buena es la Coca-Cola, según Profeco?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Coca-Cola regular es sorpresivamente uno de los refrescos azucarados con menos azucares en el mercado.

Según la dependencia federal, este refresco tiene 7.5 gramos de azucares por cada 100 mililitros, en comparación, Sangría Señorial tiene 13.1 gramos de azucares por cada 100 ml, mientras que Pepsi cuenta con lo mismo de azúcar que su principal competidora.