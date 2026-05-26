Medidas ante el brote de ébola frente al Mundial de Fútbol 2026

David Kershenobich FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Administrador Prueba)

El secretario de salud David Kershenobich Stalnikowitz, presentó las medidas que se están tomando frente al brote de ébola en el Congo, país que juega el 23 de junio en Guadalajara durante la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

Kershenobich explicó que es importante señalar que no se han registrado caos en México y que hasta el momento el riesgo de propagación a nivel global es muy bajo. “Los casos han ocurrido fundamentalmente en la República Democrática del Congo y Uganda”. En Sudán del Sur existe un centro de vigilancia debido a que igualmente forma parte de la región donde se han detectado a los pacientes.

En la misma línea, aún con la contención que existe de los casos, también es crucial estar al tanto de la evolución del ébola, ya que el día de ayer el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus comentó que el brote continua en evolución y que la situación de los tres países (Congo, Uganda y Sudán del Sur) puede empeorar antes de mejorar.

Ante esto, en coordinación con las otras sedes del Mundial de Fútbol, Estados Unidos y Canadá, se van a implementar protocolos de vigilancia epidemiológica.

En el caso especifico de México, para poder privilegiar la salud pública y la gestión de riesgos sanitarios, se va a mantener su vigilancia epidemiológica por medio tanto de la Dirección General de Epidemiología (DGE), como de la Secretaría de Salud. Por ello, se recomienda que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia de salud pública de importancia internacional se dé por concluida.

En los aeropuertos internacionales de México se van a implementar medidas preventivas como por ejemplo filtros sanitarios y la revisión de documentos y del itinerario de las y los pasajeros.

David Kershenobich dio a conocer que junto con el sector aéreo de igual manera están elaborando una lista de los factores de riesgo de exposición.

Hay que recordar que el ébola se transmite con contacto directo con secreciones y fluidos corporales de una persona infectada, por lo que es muy importante tomar en cuenta si alguien ha estado en contacto con algún caso confirmado. La etapa de incubación dura 21 días y los síntomas de alerta son: fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea y sangrado inexplicable.