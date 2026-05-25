Huelga en el Monte de Piedad: WhatsApp y números de contacto para resolver dudas durante el paro ¿Tienes dudas sobre tus préstamos en el Monte de Piedad? Conoce cuáles son sus formas de contacto (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, la cual ha mantenido cerradas por casi ocho meses más de 300 sucursales, ha despertado la duda de miles de usuarios quienes no han podido recuperar sus prendas empeñadas desde entonces.

Por lo que el Monte de Piedad ha publicado cuáles son sus formas de contacto y en qué horarios puedes comunicarte con asesores, los cuales podrán responder tus dudas; conoce cómo contactarlos.

¿Sigue en huelga el Monte de Piedad?

Continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad y, aunque aún no existe una fecha en la que las sucursales podrán volver a abrir, se ha revelado que continúan las negociaciones para que el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la financiera lleguen a un mutuo acuerdo.

Por otra parte, en las últimas actualizaciones que ha habido sobre la huelga en el Monte de Piedad, se ha informado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha intervenido para mediar el asunto.

WhatsApp y números de contacto oficiales para resolver dudas del Monte de Piedad

Por su parte, desde el inicio de la huelga, el Nacional Monte de Piedad ha mantenido una comunicación constante con sus clientes a través de redes sociales.

Sin embargo, si tienes alguna duda puntual referente al empeño de tus prendas durante la huelga, el Monte de Piedad ha puesto a disposición de sus clientes un número de WhatsApp y otros datos de contacto para comunicarte con asesores.

Si quieres comunicarte con alguno de los asesores, podrás hacerlo en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados hasta las 16:00 horas, en los siguientes números:

WhatsApp: 55 4440 6879

Línea Telefónica: 55 2629 2790

¿Qué pasa con las fechas límite de pago e intereses durante los días de huelga?

Recuerda que, a pesar de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, los clientes deberán continuar con sus pagos de intereses o refrendos según lo pactado en el contrato, ya que, en caso de no haber realizado los pagos de manera ordinaria, se tendrán que cubrir los intereses generados durante ese periodo.

¿Por qué está en huelga Nacional Monte de Piedad?

De acuerdo con lo expuesto por los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la institución habría incumplido su contrato laboral colectivo; además, denunciaron jornadas laborales sin descanso.