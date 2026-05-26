Capturan en Sonora a Isaí Martínez Zepeda: sobrino del “Chapo” Guzmán... que ya había sido detenido en 2008

Cae por segunda vez Isaí Martínez Zepeda fue detenido este 26 de mayo de 2026, 18 años después de su primera captura en 2008. (Especial)

Isaí Martínez Zepeda, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición y que ya había sido detenido, con anterioridad, en el año de 2008, en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en Sonora este 26 de mayo de 2026.

Este sujeto es el operador logístico de un grupo delictivo, encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Luego de cumplimentar una orden de cateo, se detuvo a Isaí “N”, le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos.

Tras las investigaciones en un inmueble en la colonia Casa Blanca, en el municipio de Nogales, autoridades reconocieron que Isaí “N” permanecía resguardado en este sitio Además, posee orden de extradición vigente por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Martínez Zepeda, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán era uno de los operadores del Cártel de Sinaloa en el estado de Sonora.

En junio de 2008, fue capturado en un operativo encabezado por la Policía Federal de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón actualmente preso en Estados Unidos.

Detenido en 2008 MÉXICO, D.F., 21JUNIO2008.- La Policia Federal Preventiva capturó a Isai Martínez Zepeda de 25 años que se presume que es sobrino de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", en el marco del operativo conjunto Culiacán-Navolato, el sujeto fue detenido en posesión de dos armas de fuego y cuenta con antecedentes penales. El detenido manifestó ser hermano de Enoc Martínez Zepeda, quien fue capturado el pasado 21 de julio de 2005 en uno de los retenes que mantienen los elementos del Ejército Mexicano en las carreteras del estado de Sinaloa. FOTO: SSPFEDERAL/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Y hace incautación masiva en Chiapas

Asimismo, en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Autoridades identificaron un inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Tras un despliegue operativo coordinado, se ejecutó el cateo donde se ubicó un tractocamión cargado con chatarra y al ser descargado se detectó un tambo metálico sellado, el cual tenía ocultas 147 armas de fuego cortas, cuatro armas de fuego largas, 363 cargadores y 18 granadas, además se aseguraron 687 kilos de cocaína.

También se aseguraron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores. Lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.