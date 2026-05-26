Incierto, futuro de 78,000 niños mexicanos separados de sus padres por cacería migrante de Trump

Niños migrantes

En el año y cuatro meses que lleva el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y como consecuencia de su política de caza migrantes, más de 78,000 niños mexicanos han sido separados de sus padres luego de que éstos han sido detenidos y en algunos casos deportados. Del total, en más de 22,000 de estos asuntos, fueron arrestados ambos tutores, destacan reportes del Brookings Institution y la organización apartidista The Marshall Project.

Estudios presentados por separado en los primeros días de mayo y publicado por Brookings Institution y ProPublica, destacan que el impacto de la política antiinmigrante del EU, con un aumento en detenciones y deportaciones está profundamente concentrada en la comunidad mexicana, y es que de 205,000 niños en total que han enfrentado la detención de al menos uno de sus padres en lo que va de la administración Trump, aproximadamente 145,000 son menores con ciudadanía estadounidense nacidos en EU y cuyos padres son indocumentados.

El análisis resalta que de este total, más de 78,000 de estos infantes son de padres mexicanos, además de que de esta cifra, según estimaciones, en más de 22,000 casos los niños y niñas vivieron la detención de sus dos padres o tutores que los protegían, dejándolos en el desamparo total.

Información de la cadena CNN y reportes de la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR), apuntan que a diferencia del primer mandato del huésped de la Casa Blanca entre 2017 y 2021, donde las separaciones de menores de sus familias se registraban masivamente en la frontera común con México, la dinámica actual responde a arrestos y deportaciones dentro de las ciudades estadounidenses, algunas de ellas consideradas como santuarios y en centros de trabajo.

Cacería migrante

La WRC señala que la cacería de migrantes ha derivado en una alarmante separación de familias que se concentra principalmente en estados con mayor población indocumentada y donde las autoridades locales colaboran con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En los 16 meses de la administración federal republicana se ha reportado que los estados con los índices más altos de casos de detención de padres migrantes sin papeles son Texas, que encabeza las estadísticas de expulsiones debido a las políticas discriminatorias y al control fronterizo, así como a la alta concentración de operativos comunitarios «at-large» (Prófugo), que califica a los indocumentados como criminales, según la política de ICE.

Otro estado es Florida, que al aplicar leyes estatales más agresivas contra los migrantes sin papeles, se ha convertido en uno de los puntos con mayor incremento de arrestos al cooperar directamente con personal de migración.

En la lista figura también California, que pese a contar con leyes de «estado santuario» que limitan la cooperación con los agentes de ICE, su enorme población migrante mexicana lo mantiene como uno de los estados de EU con más separaciones de familias y menores afectados por las deportaciones.

A estos tres estados también se ha integrado Illinois, en especial en la ciudad de Chicago; Minnesota y Carolina del Norte, que han permitido arrestos de migrantes en viviendas y en los mismos centros de trabajo, lo que ha derivado en que de forma repentina miles de menores han sufrido la fractura familiar con esta separación de alguno o de sus dos padres.

Custodia

Una investigación de abril pasado de la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) de Estados Unidos reveló que agentes de migración están ejecutando deportaciones de padres migrantes con un promedio de 1,400 al mes, a los que se les detiene como si fueran delincuentes, además que no se les pregunta si tienen hijos bajo su cargo y tampoco les dan la oportunidad de decidir si sus hijos deberían ser repatriados con ellos.

La WRC refiere que cuando ambos padres son detenidos o deportados y no hay familiares o amigos con estatus legal en Estados Unidos que puedan hacerse cargo de los infantes, los niños y niñas suelen ser transferidos a los sistemas estatales de protección infantil o de hogar temporal conocido como foster care.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han denunciado casos documentados de niños en esta situación en múltiples estados, lo que ha llevado a que legislaturas locales buscan cambiar leyes estatales de custodia para evitar que los hijos de migrantes terminen atrapados de forma permanente en el sistema de adopción estadounidense.

Niños que viajan solos

En el caso de menores que ingresan solos a EU por la frontera con México, medios estadounidenses reportan que el gobierno estadounidense está endureciendo medidas para acelerar los juicios de deportación de los menores en tribunales federales, limitando en muchos casos el acceso a una representación legal oportuna.

Aunque no existe una cifra oficial que contabilice el total exacto de menores no acompañados detenidos en lo que va de la actual administración de Trump, y es que de acuerdo con estudios de organizaciones como The Marshall Project refieren que el promedio diario de menores de 18 años retenidos en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó de 25 niños al final de la gestión anterior, con el expresidente Joe Biden, a un promedio de 170 niños al día, registrándose picos de más de 400 menores bajo custodia en ciertos meses del 2025.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó a inicios de 2026 que, en coordinación con el Departamento de Salud, se logró localizar a 132,720 niños no acompañados que ingresaron en años recientes a EU y cuyo estatus o paradero tras ser entregados a tutores gubernamentales temporales no estaba plenamente registrado por el gobierno federal anterior.

Información de The Marshall Project y del periódico británico ”The Guardian”, subrayan que más de 6,200 menores quedaron bajo custodia del ICE en lo que va de la actual administración federal republicana, y de este número más de 3,600 niños y niñas ya fueron deportados a sus países, entre ellos una cantidad importante no especificada de infantes mexicanos y centroamericanos.