México y Canadá refuerzan su alianza agroalimentaria 2025-2028: Agricultura

México y Canadá acordaron fortalecer su cooperación en materia agroalimentaria como parte del Plan de Acción 2025–2028, centrado en comercio, innovación y sostenibilidad.

Este esfuerzo busca consolidar el diálogo bilateral y avanzar hacia cadenas de valor integradas, productividad sostenible y un comercio inclusivo que beneficie a ambos países.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y el ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, se reunieron para dialogar sobre las relaciones bilaterales y reforzar los lazos de cooperación en el ámbito agroalimentario.

Un nuevo plan entre México y Canadá

Este encuentro forma parte del Plan de Acción Canadá–México 2025–2028, anunciado el 18 de septiembre de 2025 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, mediante el cual ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de mantener una agenda bilateral dinámica durante los próximos tres años.

Con estas acciones, México y Canadá buscan afianzar su papel como socios estratégicos en el comercio agroalimentario mundial, fomentando un sector sostenible, inclusivo y en crecimiento. Entre 2018 y 2023, el comercio agroalimentario entre ambos países aumentó un 50 %, reflejo del fortalecimiento de esta alianza.

Desde lo agrícola hasta lo científico

Durante la reunión, Berdegué y MacDonald coincidieron en la importancia de garantizar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos. Destacaron los avances logrados en materia de comercio agroalimentario, investigación científica, innovación tecnológica y desarrollo rural sostenible, además de expresar su interés en ampliar la cooperación técnica y comercial.

El secretario Berdegué subrayó la necesidad de reforzar las cadenas de valor integradas de América del Norte, impulsar la productividad sostenible y fortalecer los mecanismos de cooperación para enfrentar desafíos comunes como el cambio climático, la sanidad animal y vegetal, y la transición hacia una agricultura de bajas emisiones.

Por su parte, el ministro MacDonald reconoció el papel clave de México como socio global estratégico y destacó las oportunidades para expandir el comercio y la cooperación técnica, especialmente en los sectores de granos, oleaginosas, horticultura y proteínas animales, siempre respetando los sistemas de inspección y regulación de cada país.

Como resultado de estas conversaciones, México aceptó las propuestas de Canadá para facilitar los requisitos de importación de manzanas provenientes de las provincias del este canadiense y se avanzó en el reconocimiento mutuo de laboratorios e inspecciones.

Nuevo Certificado Sanitario

Además, ambos gobiernos aprobaron un certificado sanitario que permitirá el acceso de alimentos para mascotas con ingredientes bovinos al mercado mexicano.

Canadá también propuso la creación de un grupo de trabajo conjunto para analizar y proponer medidas que favorezcan el reconocimiento regulatorio en carne y productos del mar.

En este contexto, ambos países acordaron avanzar en la implementación del Plan de Trabajo en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con el propósito de ampliar el acceso a mercados y garantizar productos seguros, competitivos y de alta calidad para consumidores y procesadores.

Certificación Electrónica

También pactaron adoptar la certificación electrónica para productos vegetales como la canola y el trigo, con el objetivo de expandir esta herramienta a otros rubros, facilitando un comercio más ágil y eficiente.

Al cierre del diálogo, Berdegué y MacDonald se reunieron con los participantes para escuchar recomendaciones que impulsen un comercio agroalimentario más competitivo, sostenible y resiliente frente a los desafíos globales.