Esta es la Utopía por la que el Gobierno de CDMX está expulsando a vecinos

Tania Larios, legisladora del PRI, respaldó a las y los afectados (Jennifer Garlem)

En la Madalena contreras el proyecto Utopía Oyamel, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de su red de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), ha generado fuertes tensiones entre autoridades y vecinos que denuncian haber sido desalojados y despojados de sus viviendas para dar paso a la obra.

¿Dónde se Construirá la nueva Utopía?

El complejo se construye en los Campos Deportivos Oyamel, en la colonia Tierra Unida, y ocupará alrededor de 20 mil metros cuadrados. De acuerdo con los informes más recientes, la obra presenta un avance del 33 al 35%.

Que veneficios se supone que traerá la Utopía

El proyecto promete una amplia oferta de servicios públicos: una alberca semiolímpica, casa de día para adultos mayores, centro de rehabilitación, atención médica general y especializada en pediatría, ginecología, nutrición y salud mental, además de laboratorio clínico, mastógrafo, instalaciones culturales y recreativas, e incluso una “biblioteca-avión”, un avión adaptado como espacio lúdico y de lectura.

El plan también contempla una terminal de la nueva línea del Cablebús, que conectará esta zona con otras partes de la capital, como parte del objetivo oficial de dotar de servicios y movilidad a comunidades marginadas.

Vecinos inconformes

Sin embargo, las familias que habitan desde hace más de 40 años en el predio conocido como Rancho Tenango / Oyamel aseguran haber sido engañadas y desplazadas.

Según los vecinos, funcionarios les prometieron un censo para mejorar sus viviendas y les garantizaron que no habría afectaciones ni desalojos. Pese a ello, denuncian que sus casas fueron demolidas sin previo aviso, incluso cuando contaban con escrituras de propiedad y habían obtenido un amparo judicial que suspendía las obras.

Los testimonios también indican que se ofrecieron apoyos económicos: un bono de 10 mil pesos y un subsidio mensual de 4 mil pesos durante 2025 para buscar vivienda, pero denuncian que ninguno de esos recursos ha sido entregado.

Otras Utopías: éxito o abandono

La controversia en Magdalena Contreras se suma a otras protestas similares en distintos puntos de la capital, donde los proyectos de Utopías han sido cuestionados por provocar desalojos, tala de árboles o pérdida de espacios comunitarios.

En Tláhuac, por ejemplo, ejidatarios del Deportivo “El Triángulo” en Tlaltenco denunciaron agresiones y destrucción de instalaciones pese a un amparo vigente.

En Álvaro Obregón, vecinos del Parque Japón protestaron por la modificación de áreas verdes, mientras que en Venustiano Carranza se cuestionó el cierre del Deportivo Eduardo Molina.

Aunque en algunos casos, como el de Cuajimalpa, sí se realizó una consulta vecinal, donde 773 votaron a favor y 522 en contra del proyecto, en otras alcaldías los habitantes aseguran no haber sido escuchados ni informados.

Las Utopías, creadas como símbolo de inclusión y bienestar social, hoy se encuentran en el centro de una controversia: para algunos, representan el acceso a servicios y espacios dignos; para otros, una nueva forma de desplazamiento urbano que borra la historia y el arraigo de sus comunidades.