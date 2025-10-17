Remates de casas Infonavit 2025: requisitos y cómo comprar una en México

Casas en remate Infonavit Conoce cuáles son los requisitos y pasos para acceder a una casa en remate Infonavit. (Pexels)

De acuerdo con el portal oficial del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) las casas en remate pueden llegar a costar hasta 666,191.20 pesos, casi la mitad del valor total comercial de una casa.

Teniendo esto en cuenta, poder conseguir una de estas casas suele ser una excelente opción para aquellas personas que estén considerando adquirir una casa, en búsqueda de una buena oferta.

¿Qué requisitos debes cumplir para poder acceder a una de estas viviendas?

Como parte de las actualizaciones que está realizando el Infonavit para el mejoramiento del acceso a una vivienda propia, lo único con lo que debes de cumplir es lo siguiente:

Contar con 1 o 2 salarios mínimos. No tener vivienda propia. Tener un empleo vigente.

Como habrás leído, ahora ya no es necesario contar 1080 puntos para poder acceder a tu crédito Infonavit y lo mejor de todo es que, si eres joven, solamente con 6 meses de trabajo cotizando, ya eres un candidato para este crédito.

¿Cómo comprar una casa en remate con tu crédito Infonavit?

Las casas en remate no pueden ser pagadas con un crédito bancario pues deben de ser pagadas al contado. Sin embargo, con tu crédito Infonavit puedes acceder a un programa llamado “Compra y mejora una vivienda usada”.

Como menciona el nombre, este programa tiene como objetivo brindarte un crédito para que adquieras la vivienda y con ese mismo dinero poder mejorarla.

No obstante, es necesario que estes al pendiente de las subastas de estas viviendas, pues normalmente suelen estar muy cotizadas debido a sus bajos precios y están limitadas a ciertas zonas y estados.

¿Qué son los remates de casas Infonavit?

Como parte de los créditos que ofrece el Infonavit para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda propia, existen casos en los que estos créditos ya pueden ser pagados por las personas que los adquirieron ocasionado que las desocupen.

Estas casas son recuperadas por el Infonavit, el cual les vuelve a poner un valor y las inserta de nuevo al mercado mediante subastas.

¿Con qué requisitos debe cumplir una casa en remate?

Para tu seguridad, si deseas adquirir una de estas casas, el Infonavit fija algunos requisitos que debe tener la casa para que sean puestas en venta:

No debe de tener más de 30 años.

La propiedad no deberá estar ubicada en una zona considerada de riesgo.

Debe de contar con los servicios básicos (agua, drenaje, electricidad y pavimentación).

Contar con las escrituras realizadas y estar inscripta en el registro público de propiedad.

¿Qué consideraciones debes tener para adquirir una de estas casas?

Si ya estás convencido en adquirir una de estas casas es importante que consideres que la mayoría se encuentra ubicada en la zona norte de país en estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, el Infonavit recomienda que antes de comprar la vivienda reflexiones sobre el dinero que quieras invertir, para conocer si es suficiente para cubrir los gastos de la casa y sus reparaciones.